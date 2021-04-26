潘 杨

日前，浙江大明制冷科技有限公司发往俄罗斯的1000台制冷压缩机设备正式装车交付，这是该企业在完成数字化改造后接到的新一批外贸订单。“通过数字化系统，我们的每一件产品都能做到精准溯源，这让国外销售商心里很踏实。”企业负责人谢新江说。

“十三五”期间，浙江在推进数字经济过程中，把传统制造业数字化智能化绿色化转型作为重要方向，大力推动企业“上云、用数、赋智”。在这一进程中，制造业中小企业通过应用数字化系统，普及智慧化管理，实现了企业生产提质增效、迭代升级，培育出竞争新优势、发展新动能。

用数字化手段把生产过程管起来

“数字化成功与否，关键在于真正把生产过程管起来，只有把过程数据管理准确了，企业才能真正降本增效。”经过几年的数字化转型，绍兴市新昌县欣驰机械有限公司董事长姜绍雄对此深有体会。

欣驰公司是一家以生产汽车系统零部件为主业的中型企业，原料器件积压一直是姜绍雄最头痛的难题。因为对生产过程中的原料使用缺乏实时数据，难以做到精准调控，公司往往只能选择多存储一些原料器件，每年闲置材料造成的损失就达到30余万元。

2020年，欣驰公司投用了信息化生产管理系统，每一批入库器件都贴上了二维码，每天生产使用了多少、库存还剩多少，点开平板电脑里的数据统计图，一目了然。更为重要的是，通过贯穿采销两端的数据系统，实现了数据实时互通共享。有多少订单，需要匹配多少原料器件，系统可以实时更新。原材料需要多少就采购多少，大大降低了库存压力和资金成本。

在大明制冷，改造前的生产信息统计均使用手工流转卡，每月使用的纸质卡片就达到近3000张，费时费力，还容易出错。现在，企业全面实现了数据上云、在线管理。巡检员老赵通过平板电脑对流转卡进行扫码，直接填写测量数值，点击上报即可完成报送工作，“还是用系统好”。

通过实施数字化改造，该公司对业务流程进行了优化整合，不仅降低了成本，还极大提高了质量控制能力。数字化改造后，企业年平均生产效率提升17%，订单准交率提升至98%，产品合格率趋近100%。

数字经济激活区域发展新活力

每天，新昌县经信局局长何溢强习惯打开电脑上的“机械配件工业互联网平台”看看。在平台数据统计界面上，条块清晰地显示着工业企业运行情况。

“企业业务忙不忙，按期交付率如何，产品合格率好不好，整体状况可以基本掌握。这对我们科学实施各项产业政策、精准帮助企业解决问题特别有利。”何溢强介绍，全县已有100余家机械配件企业通过数字化改造接入了这个系统，基本实现了行业全覆盖，一个基于大数据的产业生态圈逐渐成形。

在嵊州市，政府明确了60家示范培育企业，推动制造业企业、金融机构、专业数字化工程企业深度对接。嵊州市市长严钢说，要通过数字化转型，进一步夯实产业优势、激活发展动能。

午夜，蒲惠智造科技有限公司的研发大厅依旧灯火通明。软件工程师刚刚完成企业自主研发的蒲惠云MES（生产执行系统）升级发版，解决了一系列新的技术难题。这家2018年开始创业的企业，从开办之初就专注于用最新云计算技术为中小型制造业工厂提供数字化改造服务。仅仅3年时间，就已成长为全国规模最大的MES专业服务公司之一。

伴随着传统制造业的加速转型，以数字化智能化先进技术为主要支撑的生产服务业也在浙江加速成长。“在传统制造业的数字化转型中，互联网工程技术公司提供的生产性服务，是决定性的科技和管理供给。”浙江省政府咨询委员会学术委员会副主任刘亭说。

“中小企业‘上云’，进入工业互联网和产业物联网生态圈，没有相应的专业管理服务又怎么行？让专业的人做专业的事，才能真正把事情做好。”刘亭说。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 10 版）

(责编：郝江震、白宇)