税务总局发布一季度税收数据
市场活力有效激发
2021年04月26日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月25日电 （记者王观）国家税务总局日前发布一季度税收数据。增值税发票数据显示，今年一季度，全国企业销售收入同比增长50.5%，比2019年同期增长27.2%，两年平均增长12.8%。全国制造业销售收入同比增长49.7%，比2019年同期增长20.2%，两年平均增长9.6%。其中，装备制造业同比增长59.7%，两年平均增长10.8%，快于制造业平均水平。
国家税务总局收入规划核算司副司长赵连伟介绍，一方面，今年一季度，我国统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，国内外市场需求回暖，加之今年春节期间，多地倡导就地过年，企业员工到岗情况明显好于往年，有力促进企业生产加快；另一方面，去年一季度受疫情影响，各项指标基数较低，带来了今年一季度各项指标增幅较高。
今年一季度，全国新办涉税市场主体为279.2万户，同比增长86%，比2019年同期增长34.9%，两年平均增长16.1%。北京国家会计学院教授李旭红分析，一系列税费优惠政策及征管服务智慧化、数字化不断推进，有力促进了市场主体稳步发展，新办涉税市场主体不断增加。
版式设计：张丹峰
《 人民日报 》（ 2021年04月26日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)
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