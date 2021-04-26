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银行承兑汇票基本实现全面电子化

流通更安全  融资更便利（理财参谋·认识电子票据②）

本报记者 葛孟超
2021年04月26日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　运用票据进行融资，是企业融资的重要方式。“去年受疫情影响，企业的销售回款不太及时，现金流出现了一定压力。把从客户那里收到的银行承兑汇票拿去贴现，成为我们融资的重要方式之一。”上海一家高分子材料企业负责人张先生对记者表示，在浦发银行上海分行的协助下，企业通过票据贴现服务平台“贴现通”进行贴现，资金当日就到账。“去年3月到今年2月末，我们在平台上累计贴现50多张银行承兑汇票，成交金额达5700万元，大大缓解了资金压力。”

　　银行承兑汇票是什么？国家金融与发展实验室副主任曾刚介绍，银行承兑汇票由企业签发后经银行承兑，银行承诺到期之后无条件向票据的持有人按照票面金额付款。由于有了银行的付款保证，下游企业可以将银行承兑汇票支付给上游企业，用于购买所需的商品、服务。在票据到期之前，持有人也可以选择将票据贴现，也就是付出一定的成本将票据转让给银行，从而提前获得资金。

　　近年来，随着金融业电子化程度不断加深，银行承兑汇票基本实现全面电子化。上海票据交易所发布的数据显示，电子银行承兑汇票的占比已经从“十三五”初期的50%左右上升到末期的99%。

　　相比传统的纸质银行承兑汇票，电子银行承兑汇票拥有许多优势。“一是不易丢失、损坏。电子银行承兑汇票存储在电子商业汇票系统中，可靠的安全认证机制能够保证其唯一性、完整性和安全性。二是转让快速、方便。纸质银行承兑汇票的转让需要人工携带及当面交易，时间长、成本高、效率低。而在网上就可以完成电子银行承兑汇票的签发、流转、兑付等操作，大大提高了交易效率。”上海票据交易所副总裁孔燕说，正是由于拥有许多优点，电子银行承兑汇票在企业尤其是中小微企业中普及程度很高。2020年，电子银行承兑汇票共为200多万家中小微企业提供信用支持超过56万亿元。

　　在使用电子银行承兑汇票时，企业要注意哪些方面？招商银行票据业务部总经理黄斌提示，企业作为出票人时，应按规范正确填写票据信息，特别是承兑人名称、账号、开户行、到期日、金额等关键信息。企业作为收票人时，要谨慎接收不熟悉的市场主体签发的票据，在有条件时应与签发主体联系确认。签收时，应注意查看和审核票据信息是否正确，并确认转让标记是否为可转让。利用票据进行融资时，应选择正规金融机构办理业务，切莫轻信非持牌的“民间金融机构”。企业作为持票人时，应在提示付款期内发起提示付款，如承兑人拒付，应及时发起追索。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月26日 18 版）
(责编：郝江震、白宇)

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