文 武

IT科技不再是传统的信息技术，而是提供智能化变革所需，融合了人工智能、5G、云计算、物联网等的技术、服务与解决方案

当前，从智能制造到智慧交通、远程诊疗、在线教育等，各行各业正经历数字化、智能化转型过程。这也对支撑数字化和智能化的信息技术（IT）基础架构提出更高的要求，“新IT”逐渐成为行业共识——IT科技不再是传统的信息技术，而是提供智能化变革所需，融合了人工智能、第五代通信技术（5G）、云计算、物联网等的技术、服务与解决方案。正如今年全国两会上，全国人大代表、联想集团董事长杨元庆等提出，推动数字经济和实体经济深度融合，加快产业智能化变革，都离不开“新IT”的支撑和赋能。

随着智能终端和数据越来越多，网络的传输速度越来越快，覆盖面越来越广，对云端的存储和计算能力提出了更高的要求。尤其是5G在加速行业智能化变革同时，也让包含云计算中心、网络管道和终端的传统“云—管—端”IT架构变得力不从心，从而催生出新的架构。

例如，以往所有终端的数据都通过一条网络管道通向云端，进行存储、计算、分析，再传回结果。进入5G时代后，数以百亿计的物联终端接入网络，如果单纯依靠云端，一旦网络出现拥堵，不仅降低效率，对自动驾驶等智能应用甚至会产生严重影响。这必然会推动计算力向智能终端一侧下沉，边缘计算应运而生。因此，新的IT架构中，不仅包括传统的智能终端、网络和云计算中心，还扩展出边缘计算、人工智能等，帮助各行各业实现智能化转型。

“新IT”将进一步助力5G落地，推动数字经济加快发展。一方面，5G已成为产业智能化变革的先导性技术和数字经济的基础设施，在“新IT”中的角色不可或缺。另一方面，目前我国已建设80万个5G基站，建成全球规模最大的5G网络，相关应用场景不断涌现。通过“新IT”全要素发力，将积极推动5G场景在智慧城市等垂直行业的应用，夯实数字产业化和产业数字化基础。

“新IT”还能够支撑智能制造，推动制造业高质量发展。凭借数字化、智能化转型升级，我国体量庞大的制造业正向高质量的高端制造和智能制造转变。以5G智能制造生产线为例，摄像头和各类传感器将机器运行和人工操作的轨迹数据实时采集上传，再通过5G网络和边缘计算、云计算平台的协同，利用人工智能算法进行大数据分析，实现对机器的预测性维护和对产品的智能质量检测。这种高效灵活的智能制造方式，可以使产品交付效率提高20%以上。通过“新IT”的赋能，智能化升级后的制造产业将释放出更大规模、更高质量的效率红利。

“十四五”规划纲要提出，“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合”。通过“新IT”发挥科技力量赋能作用，将有望使各行各业以更高质量的创新要素供给来促进消费、创造新的需求，提升我国经济社会发展的数字化、智能化水平。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 19 版）

(责编：郝江震、白宇)