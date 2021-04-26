人民网北京4月26日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，为贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境决策部署，对标国际一流营商环境，支持各地不断提高企业开办服务水平，市场监管总局、公安部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、人民银行、税务总局近日印发《关于进一步加大改革力度 不断提升企业开办服务水平的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，推动电子营业执照和电子发票应用，今后企业在经营场所中可以用展示电子营业执照的方式替代悬挂纸质营业执照。

《通知》聚焦企业开办中的重点难点痛点问题，有针对性地提出了6个方面13条具体措施，要求各地提高企业开办“一网通办”平台使用效率，实现线上一网填报企业开办所有事项，并探索实现企业变更、备案、注销等高频事项“全程上网”，减少企业跑动次数。

《通知》强调，在确保身份信息真实、防范虚假登记的前提下，优化企业开办实名验证方式，减少重复验证。着力破解企业普遍反映的银行开户难问题，在人民银行的支持下，探索建立在线推送银行预约账号模式，允许企业通过“一网通办”平台填写开户申请信息，减少开户等待时间和跑动次数。《通知》还对六部门共同制定和试点《企业开办全程网上办规范》，建立企业开办标准化规范化指标体系作出了安排。

截至2020年底，我国企业开办时间已经压缩至4个工作日内。世界银行营商环境评价显示，我国“开办企业”指标在全球190个经济体中的排名，已由2015年的第128位跃升至2020年的第27位。

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