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乡村发展的“头雁启示”（现场评论）

徐锦庚
2021年04月26日08:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　无论是脱贫攻坚还是乡村振兴，都离不开“领头雁”担当作为。“头雁”领飞，乡村振兴必能展翅翱翔

　　　 

　　三涧溪，山东章丘的一个村庄，拥有诗意的村名、画般的村貌，却经历了贫富交替的历程。笔者多次深入三涧溪村采访，感受一个村庄的治理蝶变，触摸中国乡村的发展缩影。

　　改革开放初期，三涧溪村办起多家企业，集体经济厚实，村民生活富裕，是远近闻名的先进村。后因多种原因，村集体欠债80万元，重新变回穷村。

　　2004年，乡村女教师高淑贞临危受命，担任村支书。10多年来，她兢兢业业、奋发有为，带领三涧溪再次脱贫致富，村集体净资产上亿元，村子跻身全国先进行列，还被评为“全国乡村治理示范村”。是什么力量让三涧溪发生了脱胎换骨的变化？也许在高淑贞身上能找到一些治理启示。

　　都说雁飞千里靠头雁，但村干部不易当。三涧溪是个大村，3000多人，历史遗留问题多。作为村支书，治村理事，如果不愿得罪人，光想和稀泥，只会一事无成。高淑贞遇到困难不躲，遇到障碍不绕，敢碰硬，不退缩。比如，村里修路，遇到很大的问题，她果断处理，树起治理威信，最终顺利将路修通。

　　同群众打交道需要注重策略方法。在基层工作，难免会遇到磕磕绊绊。为了解决问题，她想尽办法，既坚持原则又灵活机动。比如，村里移风易俗时，有户人家不能理解。她迂回侧击，用心感化，让这户人家心悦诚服。

　　高淑贞想办法把人拢起来，人尽其才，变短处为长处。比如，让爱来事的人管调解，让热心公益的人管监督，让爱提建议的人出点子。

　　天下事，勇于担当，成事方可冀。从“给娘家人长长脸”的朴素期许到“让百姓过上好日子”的坚定信念，高淑贞的境界也在实践中逐步提高。多年来，换班子，建公寓，修学校……一桩接一桩，之所以能善作善成，就在于她带领班子勇于担当，不怕跑断腿，不怕磨破嘴。

　　勇于担当，还要善于担当。每年中央一号文件一出来，她学深悟透，从字里行间寻找村庄发展新机遇。高淑贞做事靠谱、谋事有基、成事有道，使村庄迎来跨越发展。

　　三涧溪村的发展，是万千乡村治理转型的一个生动注脚。无论是脱贫攻坚还是乡村振兴，都离不开“领头雁”担当作为。有多大担当才能干多大事业，尽多大责任才会有多大成就。“头雁”领飞，乡村振兴必能展翅翱翔。

　　（作者为本报山东分社记者） 


　　《 人民日报 》（ 2021年04月26日 05 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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