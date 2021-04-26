本报记者 任胜利

河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡段一景。

张明元摄（人民视觉）

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在河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处，有这样一群年轻人：他们有的是观鸟能手，对保护区的生物多样性进行调查研究；有的是野生动物救护员，为受伤的白天鹅提供救助；有的是疾病监测员，为动物的异常查找原因……他们让青春与梦想展翅飞翔，用脚步践行生态保护，为黄河生态廊道建设贡献着力量。

清水深流，波光粼粼，群鸟翔集……在河南三门峡市区至灵宝市的百里黄河生态廊道，冬、春时节常常可见白天鹅在河边湿地栖息、觅食。

“我从翔集的鸟群里，看到了太阳在飞，从翅膀缝隙里穿过”，这是河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处主任董帅伟发在微信朋友圈里的诗。近日，记者来到保护区，随着董帅伟采访这里的年轻人，感受他们的诗意青春，倾听他们保护白天鹅的故事。

“鸟的生活丰富有趣，要善于观察”

“到了，这就是王官湿地，是白天鹅来三门峡越冬的集散地。”保护区三门峡管理处科研科科长董睿龙介绍，“这是个河湾，避风、阳光好，水草又多，所以白天鹅喜欢这个地方。”

董睿龙说，白天鹅学名大天鹅，每年来越冬时，都是先在这里待上几天，然后再飞到保护区附近的湿地，稳定生活至第二年3月底。

“鸟的生活丰富有趣，要善于观察。”聊起鸟的世界，董睿龙如数家珍：“像红头鸭捕鱼，它们在河上组成三排人字形的队，一排一排地下潜捕鱼，这一排上来那一排下去，非常整齐，像是听着什么口令。后来我研究明白了，这样它们就像在河上织了三道网，便于捕到鱼。大鸨是国家一级保护野生动物，属候鸟，据监测，每年11月份在我们保护区有70多只，平时很少能观测到，观测到求偶更是难得。幸运的是我们观测到过雄鸟求偶状态，伸直颈部，尾羽向上抬起，还不停地抖动，用现在的话说，真是炫酷。”

董睿龙的第一份工作是法院书记员，因为喜欢鸟类，通过保护区的考试来到这里。开始时，他对湿地保护工作很陌生，甚至连观测笔记都记不好。但他一切从头学起，上学习班接受培训，拜“观鸟达人”为师，如今已成了小有名气的观鸟能手。

董睿龙的工作可不只是为了找乐趣，他同时也在对保护区的生物多样性进行调查研究。作为一名80后年轻人，自2007年到保护区三门峡管理处以来，他参与编制了《河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡段生物多样性调查》，出版了《黄河湿地鸟类——三门峡》等科普书籍，发表了《三门峡黄河湿地鸟类资源调查与保护对策研究》《黄河三门峡库区的雁鸭类》等论文，其中《河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡段生物多样性调查》等荣获河南省林业部门的科技进步一等奖。

“查明原因及时上报，这是我们的任务”

“赶紧去，有人在灵宝黄河滩涂上发现一只白天鹅死了。”说着，野生动物疫源疫病监测站站长崔源把装具放在车上，跟同事直奔现场。

1984年出生的崔源，2013年来保护区工作，一旦发现动物死亡等异常情况，他就得立即行动。“鸟死亡的原因很多，有老死的，有病死的，也有长途迁徙累死的。查明原因及时上报，这是我们的任务。”崔源说。

说着，崔源一行来到了现场。这是一大片泥沼地，白天鹅死亡地点距岸边直线距离500多米。皮艇划不动，他跟同事穿上防水皮服，下到齐腰深的泥沼里，艰难行进两个多小时，终于把死亡的白天鹅运到岸上。顾不上休息，他们又将白天鹅尸体解剖，把解剖标本发送到专业机构进行检测、分析。

“我们还有一项工作，就是野生动物救护。”崔源介绍，三门峡市野生动物救护监测中心于2005年成立，承担野生动物救护、监测、收容、放生等职责，并负责野生动物救护相关技术研究与推广，具体工作还是野生动物疫源疫病监测站的人来做。

“两个摊子一起守、两项工作一起做，大家都挺拼的。这几年，救护了草原雕、豹猫等野生动物50余只（次）。”崔源说。

“救助动物的过程，需要很用心”

“到2020年冬季，保护区三门峡段野生鸟类种类增加到279种，每年最多时这里栖息着各种鸟100多万只。”野生动物疫源疫病监测站监测员吉晨晓说，一发现有病、有伤的动物，首先进行采样、把它隔离起来，然后再根据情况把它转移到大的观察室，接着把它放到笼子里饲养，确定它没有疫病，等它有能力自己生存了再放归。这个过程，需要人全程监护，要给它打针、饲食，还要观察打针、饲食后的身体反应、变化，并作观察记录，“救助动物的过程，需要很用心。”

这几年，保护区配备了专门的设施和设备，有了相对独立的野生动物救护监测办公室、初检实验室。“她以前是坐办公室的，平常做饭连鱼都不敢杀。”说起吉晨晓，董睿龙介绍，通过边干边学边总结经验，吉晨晓战胜了恐惧，成了解剖能手。

崔源说起有次救助草原雕的经过：“有年大雪天，一只草原雕到农家鸡舍里捕食时被困，翅膀受了伤。我们发现后，立即把它带回三门峡市野生动物救护监测中心救护。雕的野性很大，在救护笼里，连续几天不食。我们想了各种办法才激起雕进食的欲望。慢慢地，雕翅膀上的伤好了，又经过放飞前的训练，我们才把它放归了自然。”

本版制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)