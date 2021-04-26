本报昭通4月25日电 （记者叶传增）近日，长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区云南段增殖放流活动在云南昭通水富市举行，23.3万尾国家一级、二级保护鱼苗投放进金沙江，其中国家一级保护野生动物长江鲟（达氏鲟）3000尾，国家二级保护野生动物胭脂鱼7万尾，国家二级保护野生动物岩原鲤16万尾。

此次增殖放流活动由云南省林业和草原局、昭通市政府主办，所有放流的长江鲟在背鳍上安装了“T形标”，胭脂鱼和岩原鲤采用了“银光标”，便于对放流鱼种的数量变化、繁殖情况、血缘关系进行科学研究。主办方委托科研单位对放流鱼类开展为期6年的跟踪监测，每年都将作出增殖放流效果评价报告。

据介绍，长江鲟、胭脂鱼、岩原鲤种群数量少、生存环境要求特殊、自我调节能力和抵抗外界干扰的能力差，通过开展增殖放流活动，可扩大鱼类种群规模，储备繁殖后备群体，有效维护长江鱼类资源多样性，保持水域生态系统平衡。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 14 版）

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