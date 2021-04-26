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玉树枝头绽新绿（奋斗百年路 启航新征程·同心奔小康）

本报记者  刘成友  姜  峰
2021年04月26日08:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　碧空下，成排的红顶黄墙民居，亮丽醒目；沟道里，巴塘河静静流淌，绿如翡翠。

　　这里是青海省玉树市禅古村。11年前，玉树发生7.1级地震，抗震救灾的第一个“帐篷党支部”就设立在此。

　　灾后恢复重建，禅古村一度经营起砂石料厂。如今，经过一番探索，厂子早已关张。“一来市场需求减少，二来破坏污染河道”，村支书扎格意识到这碗“资源饭”端不稳、端不久。玉树藏族自治州建成集中式光伏扶贫电站后，禅古村转而吃上“阳光饭”，年年有30万元收益。看着村前河水复清，扎格正盘算怎么拿这笔钱助力乡村振兴。

　　既担三江源保护重任，又要小康路上不掉队，禅古之变，是玉树坚持生态优先、绿色发展的缩影。

　　通天河畔，巴塘盆地，108万株树苗高低错落。玉树州林业和草原局局长阿智·昂江多杰说，5年前，从6棵野生古木培育起步，如今这里栽培的柳树树种成活率已达99%。

　　这座高原千亩林木良种繁育基地，让“玉树种不活树”成为历史。“别处‘三分种、七分养’，我们可是拿出了‘以十当一’的劲头。”换土、剪苗、插条、灌溉，阿智·昂江多杰不顾地震时落下的腿伤，带着养护人员埋头苦干。耐高寒、长势好、树龄长的柳树，未来有望在玉树大面积推广栽植。

　　去年，青海省国土绿化现场会头一回在玉树召开，玉树造林的成就让兄弟市州刮目相看。

　　时值春灌，一畦畦柳树饱饮着江源水。长势最好的一茬，经济价值已翻了几番。眼前这座“绿色银行”，正为江源保护“储蓄”出新愿景：不仅守好资源存量，还要发力生态增量。按照规划，玉树市南北两山绿化灌溉工程、囊谦县和称多县湿地公园等项目今年都要实施建设，阿智·昂江多杰准备继续撸起袖子加油干。

　　海拔4000多米的甘达村，是玉树市的饮用水源地，全村分布着213处泉眼。以前，牧民逐水草而居，帐篷就扎在河边，“烧剩的炉灰，顺手就往水里倒”，塑料袋等白色垃圾也是风吹满地跑。

　　而今，甘达村牧民自觉搬离了水源地，家家户户住进政府统一建设的民居。伴随三江源国家公园建设，甘达村成立了牧民自己的环保队伍，全村划分成23个环保小组，实行网格化管理，牧民从草原利用者转型为生态保护者。

　　生态向好，游客纷至沓来，甘达村组建起一支“生态马帮”。去年刚营业，“生态马帮”就接待游客上千人次，为村集体带来28万元收入。村民才丁文次牵来自家两匹马加入马帮，边带游客骑行，边讲自然知识，年收入上了五位数。全村吃上“生态饭”的村民还有50多名，每人年增收上万元。

　　过去有的人谈保护、说发展，像“酥油漂在凉水里”，各是各；如今摸着门道、尝到甜头的甘达村人回过味来：生态保护者，也是红利共享者。保护与发展、生态与民生，化在一起、水乳交融，稠得分不开。

　　“十四五”开局之年，玉树州提出坚持生态保护优先，筑牢三江源生态安全屏障，努力走出适合当地实际的高质量发展之路。去年，玉树市成功入选全国文明城市。在玉树州委书记蔡成勇看来，这份荣誉是玉树过去10多年灾后重建、脱贫攻坚、生态保护的“中期毕业证”，也是探路高质量发展的“入学通知书”，“发展的底色，始终离不了绿。”


　　《 人民日报 》（ 2021年04月26日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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