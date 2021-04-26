原标题：杭州萧山：小区旧垃圾亭巧妙“再利用”

记者获悉，随着杭州市萧山区定时定点模式的推广实施，出现了一批闲置的垃圾投放亭。大家曾经熟悉的垃圾亭，经过奇思妙想，发生了翻天覆地的变化，实现了巧妙的“再利用”。

焕发新生，助力消防保平安

在城厢街道陈公桥社区废旧的垃圾亭里，出现两个红色的小柜子，居民都亲切地称它们为“心心”“安安”，这是社区为了预防突发火情，在小区内新设置的消防器材备用点。

4月1日起，陈公桥社区开始实行垃圾分类定时定点定投放新模式，新模式提升了居民的生活品质，美化了小区环境，原先的“香饽饽”垃圾亭现在却无用武之地。如何做到让它们不被闲置，继续发挥作用呢？

为此，社区将废旧的垃圾亭变成防器材备用点。新建的“心心”和“安安”不仅配备灭火器、水枪、水带等灭火器材还配有消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材，是集防火、灭火等多种功能为一体的器材库，这是社区微型消防站的一种衍生，也是社区进一步加强小区消防基础力量建设，打造家门口的“消防安全圈”的一种有益尝试。后期社区还将组建一支由居民志愿者组成的消防队，并对这些志愿者进行消防安全知识培训和演习。

物超所值，闲置变身有妙用

垃圾亭还能变身非机动车临时停放点？自3月5日召开垃圾分类定时定点全面推进会后，城厢街道回澜南苑社区便着手对垃圾亭进行改建。之前社区里共有15个垃圾亭，经过仔细考量，将其中6个留下来升级成为定时投放点。另外9个垃圾亭直接拆掉又有点可惜，那能否派上其他用场呢？

为此，社区召集党员、居民代表开了一个集思广益的会，征求大家的意见。基于回澜南苑社区没有统一的非机动车停放点的情况，社区决定将闲置的垃圾亭改建为非机动车停放点，这样既利用了原有的空间，也可以在一定程度上缓解非机动车停放难的问题，做到既不浪费，又能便民利民，一举两得。

自从撤掉了垃圾桶，不仅地面变干净了，而且还贴上了家风家训、党建文化、文明健康等公益性广告。“还是社区的点子好，将闲置垃圾亭改成了电动车停放点。上面又有遮挡，免得车子日晒雨淋。我现在每天都将电动车停在这里，既安全又省心。”居民方阿姨说。看到居民的反响不错，社区正在加紧将另外几处垃圾亭也改造成非机动车停车点。

改头换面，小区颜值大提升

为推进垃圾分类，美化小区环境，城厢街道藕湖浜社区在物业和志愿者等的配合下，在原垃圾亭点位设置花箱，并精心挑选花卉。原来放置垃圾桶的地方现在都变成了如插花艺术一般精心设计的花境，结合周边原有的绿化带，搭配点缀以色彩鲜艳的花卉，瞬间提升了整个小区的“颜值”。

生活环境的美化，让居民看到了“撤桶并点”后实实在在的变化，认识到了垃圾分类的重要性。“现在垃圾桶少了，不仅卫生得到改善，连小区环境也变得更漂亮了，虽然倒垃圾要多走点路，刚开始的时候有一些不习惯，但是时间长了就好了，还能锻炼身体。”正在投放垃圾的居民俞阿姨说道。

据悉，金城花园小区共设置了2个固定投放点，每个点位都有专门的垃圾分类督导员进行管理，“撤桶并点”的实施效果良好。藕湖浜社区还将继续加强垃圾分类督导员和志愿者在投放点进行指导，督促物业常态化抓好小区的保洁和绿化工作，并持续强化垃圾分类入户宣传，在巩固现阶段成果的基础上进一步提升垃圾分类准确率和小区环境整体的美化程度。

旧垃圾亭的“大变身”，变的不仅仅是功能，更是一种群众从“随时扔”到“定点扔”的思想转变，也是垃圾分类给小区环境带来的蝶变。

功能转变，垃圾亭变身成休息区

俊良、崇化社区的居民们发现楼下部分垃圾投放亭变成了居民休息区。原来，自从社区开始施行定时定点分类投放模式后，部分垃圾投放亭“下岗”，如何让它们不闲置，继续发挥作用？城厢街道集思广益，赋予了垃圾投放亭新的用途，崇化、俊良两个社区所辖7个小区内共有10个闲置垃圾投放亭进行了改造。

垃圾投放亭改造为漂亮的休息区，让居民们交口称赞，俊良社区的李阿姨经常带小孙子来这里玩：“垃圾投放点这么一改造，既不浪费空间，还美化了小区环境，大家饭后散散步，到长椅上坐一会儿歇歇脚聊聊天，真当惬意。”

如果说老旧垃圾房改造为垃圾投放亭体现了小区垃圾分类硬件设施的提升，那么部分垃圾投放亭变为居民休息区，则反映了居民自觉进行垃圾分类的意识在不断提升。

定时关门，垃圾亭变定时亭

郁家弄小区推进“定时定点”垃圾分类后需要撤销小区垃圾桶，新建垃圾集置点，以便集中投放、有效管理。郁家弄小区为西河路社区的一个老小区，几户没有居民愿意垃圾收集点建在自家附近，导致垃圾房的选址成为一道普遍难题。

街道和社区根据实际，对垃圾亭进行改造升级，定时开启投放，非投放时间拉下卷帘门，既能引导居民定时定点投放，又能解决老小区没有生活垃圾集置点问题。

与此同时，社区每天落实专人对垃圾亭管理、擦洗、消杀、清运等工作，在投放时间还安排了居民工作人员，定时“守”在垃圾亭前，宣传垃圾分类相关知识，劝导来丢垃圾的居民做好垃圾分类工作。

“虽然我们仍垃圾的时间没有之前那么方便了，但现在我们小区的环境越来越好了，我们还是很支持的。”70多岁的张大妈笑着说。（记者马爱平 通讯员 赵荣荣 祝万翔）

(责编：赵竹青、初梓瑞)