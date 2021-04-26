原标题：自主发射与返回、任务灵活自适应……院士专家纵论智慧火箭发展

自主发射与返回、任务灵活自适应、自主诊断可自愈、持续学习可演进…… 兼具四大特征的智慧火箭，距离我们还有多远？在助推智慧火箭发展的路上，智能控制充当怎样的角色？

4月23日，由中国宇航学会主办，联盟理事长单位航天科技集团一院12所和五院502所联合承办的2021年中国航天大会智能控制助推智慧火箭发展学术论坛暨“思源”联盟学术委员会学术年会在江苏南京举行。

论坛以智慧赋能航天梦为口号，聚焦智能控制助推智慧火箭发展主题，旨在推动中国航天控制领域智能技术的融合发展，促进航天智能技术的基础理论原始创新、核心关键技术突破及工程应用推广。

包为民、姜杰、邱志明、杨孟飞、祝学军、肖龙旭等两院院士，以及来自科研院所、高等院校及高新企业的领导和专家参加论坛。

在论坛的学术交流环节，中国工程院院士邱志明作了题为《海上无人智能系统技术发展》的报告。浙江大学教授吴飞作了题为《从功能器械模拟到技术生态赋能》的报告。

思源联盟常务副理事长、12所所长郑卓研究员作了题为《智慧火箭智能控制技术发展思考》的报告。报告包括智慧火箭的“自主发射与返回、任务灵活自适应、自主诊断可自愈、持续学习可演进”四大特征，智慧火箭控制系统的内涵与“地面简捷发射、飞行随机应变、终身自主演进”三个能力特征，以及在基础理论、关键技术、核心产品领域需攻关解决的若干问题。

思源联盟运行办公室主任、12所副所长禹春梅研究员发布了《航天智能控制技术发展面临的关键问题》，针对智慧火箭、智慧卫星以及航天智能控制领域的基础问题，剖析了制约航天发展的瓶颈性问题中的内涵，并向学术委员会征求相关意见建议。

思源联盟运行办公室副主任、502所刘磊总监主持发布2021年度思源计划蓝皮书，介绍了在航天智能感知与识别、智能控制与机构、智能计算与软件、智能规划与博弈、智能网络与安全、航天前沿与新概念智能等六方面的需求与研究进展情况。

本次蓝皮书由联盟理事长单位502所牵头编制，六个研究方向分别由清华大学、北京理工大学、502所，北京航空航天大学，12所和钱学森空间技术实验室牵头，40多家单位参与编写。

论坛上，联盟理事长、中国科学院院士包为民为新晋成员单位进行了授牌，聘任七院七部，九院771所、772所等3家单位为思源联盟理事单位。据了解，思源联盟在两年来的运行过程中不断发展壮大，目前理事单位已发展为49家。

论坛报告后，中国科学院院士祝学军主持论坛研讨环节。与会嘉宾、思源联盟理事及学术委员就如何解决航天智能控制技术发展面临的若干关键问题纷纷建言献策，期望智能控制在融合多方优势资源的条件下，在打通“产学研”链条一体化的支撑下，取得质的飞跃，助推智慧火箭发展；同时期望联盟在工程领域与人工智能技术融合发展，加强应用技术验证和培养人工智能复合型人才等方面继续深耕细作，实现更大的突破，以优异成绩庆祝建党100周年。

思源联盟成立一年多来，各理事单位紧抓新一轮科技革命和产业变革重大机遇，以探索性、创新性的应用基础研究为核心，开展跨学科、跨领域交叉融合研究，着力开展关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术及颠覆性技术创新研究，举办丰富多彩的学术活动，社会影响逐步扩大。未来，思源联盟将以引领航天人工智能科学与技术发展为使命，携手合作伙伴，以智能技术赋能航天控制，助力航天强国建设，不断谱写新篇章。（宋雅娟）

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