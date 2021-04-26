原标题：中国探月·南京六合嫦娥太空产业园迎来首批入驻项目

4月23日，中国探月·南京六合嫦娥太空产业园首批入驻项目集中签约仪式在南京举行。首批入驻的8个项目总投资达134亿元，涵盖先进制造业、新型研发机构、科普教育、文旅等类别。

2020年9月，“中国探月·南京六合嫦娥太空产业园”落户南京六合龙袍新城，计划打造集航天科普教育、科技成果转化、体验式旅游及休闲度假于一体，具有航天特质的科创、科普产业新标杆。产业园主要建设内容包括航天科创产业区、南京深空探索研究院、航天文创产业区、太空科普教育区、太空沉浸体验区、太空植博园区、太空康养区、太空生态城等八大板块。

首批项目入驻标志着产业园建设进入实质阶段，意义重大。当天的签约仪式邀请了中国探月工程副总指挥、国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠，中国科学院欧阳自远院士、中国工程院钟山院士、中国科学院常进院士、中国工程院邓宗全院士，以及国际宇航科学院于登云院士等30余名重要嘉宾出席。首批入驻的8个项目总投资达134亿元，涵盖先进制造业、新型研发机构、科普教育、文旅等类别，包括紫金山天文台科技合作项目、南京深空探测研究院项目、北京学而思教育科技项目、嫦娥奔月及南师附中教育科普项目、深圳华侨城文化科技产业项目、讯联卫星导航与测控通信设备生产研发中心项目、航天信息网络安全研究中心项目等。

“希望南京六合嫦娥太空产业园能够成为国家重大科技项目赋能地方经济发展的示范性项目。”中国探月工程副总指挥、国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠表示，“中国探月·南京六合嫦娥太空产业园”将依托中国探月、火星探测工程等国家重大科技标志性工程的实施，结合南京六合区独特的区位优势，整合国内外航天科技创新发展资源，搭建航天特色产业平台，联合打造集航天科技、航天科普、航天文创、航天康养、航天农业等多业态、多领域科创产业园新标杆，助力南京“创新名城，美丽古都”建设。

据悉，作为华东地区首个太空主题产业园，未来这里将成为南京市最大的国家级科普教育与研学旅行基地，年客流量将达到400万人次/年，提供直接就业岗位4000个。（记者蒋芳、胡喆）

(责编：赵竹青、初梓瑞)