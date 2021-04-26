十大国有企业数字技术成果发布 包含两项核心电子元器件类
2021年04月26日08:27 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者李源）据国务院国资委网站消息，4月25日，国务院国资委在第四届数字中国建设峰会上举办国有企业数字化转型论坛。论坛面向社会公开发布了十项国有企业数字技术成果，发起了“共创共建数字国企倡议”和“共促平台经济规范健康持续发展倡议”。
据介绍，国有企业作为国民经济的重要骨干和中坚力量，近年来，在加速推进国有企业数字化转型中取得积极进展，打造形成了一批具有较大影响力、从能用到好用的核心技术产品和行业解决方案。国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在论坛上指出，要从国资国企发展全局出发，更加坚定、更加全面、更加深入地推进国有企业数字化转型，坚持整体推进，实施专项行动计划，加快开创数字化转型新局面，坚持重点突破，打造试点示范标杆，积极探索数字化转型新路径，坚持生态赋能，共建协同创新平台，充分释放数字化转型新动能，加快建设世界一流企业。
本次论坛集中发布的十大国有企业数字技术成果有：
（资料来源：国资委官方微信公号 制图：李源）
(责编：李源、高雷)
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