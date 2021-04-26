原标题：第十期钱学森论坛会议在京举办

在第六个中国航天日到来之际，由中国航天系统科学与工程研究院（中国航天科技集团第十二研究院）、中国航天工程科技发展战略研究院主办，中国航天科技集团第十二研究院系统工程研究所、中国系统工程学会应用咨询工作委员会承办的第十期钱学森论坛深度会议在北京举办。

此次会议以“让软实力定制未来——钱学森智库聚焦系统观念”为主题，是坚持系统观念，将理论与实践相结合，总结系统工程在国家治理、经济建设、科技管理、智库实践中的经验，研讨系统观念如何在加快构建新发展格局中起到关键作用。

国际宇航科学院院士、中国航天系统科学与工程研究院院长薛惠锋作了《大同：从“研讨厅”到“世界脑”》的主题演讲。薛惠锋介绍，钱学森提出的从定性到定量的综合集成方法是理论的创新，而“综合集成研讨厅体系”和“总体设计部”是实现形式的创新，认为将“研讨厅”放入更大的时空维度中审视复杂系统的演化，逐步从“研讨厅”发展到“世界脑”，就能够跳出“还原论”的束缚，为“人类向何处去”提供钱学森智库的方案。

中国工程院院士王华明作了题为《增材制造（3D打印）技术对重大装备材料及制造业的影响》的主题报告，王华明分析，重大装备关键金属零部件的发展趋势体现为大型化、高可靠、长寿命、高性能、低成本。增材制造技术能够摆脱传统冶金原理制约，变革材料冶金、变革装备结构、变革装备制造。王院士表示重大装备高性能大型关键金属构件增材制造前景广阔，增材制造是一个系统，它打开了一扇窗，大量全新前沿基础科学和核心技术问题还有待潜心研究。

据介绍，今年是十二院建院之魂——钱学森先生诞辰110周年，今天也是十二院建院五周年的日子。此次会议，共聚系统院、共论系统观、共庆航天日，既是为更好地秉承和弘扬钱学森系统工程思想提供平台，也是为我国航天事业永攀高峰，为党和国家治理能力和治理水平不断提升贡献智库力量。

(责编：赵竹青、初梓瑞)