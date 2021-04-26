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国家发展改革委：“十四五”时期从五方面加快发展数字经济

2021年04月26日09:01 | 来源：人民网
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人民网福州4月26日电 （许维娜）“近年来，我国数字经济对经济社会的创新引领作用愈发凸显，数据要素价值不断释放，数字化转型进程持续加快。”25日，国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕在第四届数字中国建设峰会上表示，“十四五”时期，国家发展改革委将从五方面加快发展数字经济，建设数字中国，培育经济发展新动能。

赵辰昕指出，我国数字经济发展有几个明显特点：一是新业态新模式蓬勃兴起。社交电商、在线教育等新业态新模式发展迅猛，创造了新需求，带动了新消费。平台型就业广泛普及，自主就业、多点执业等就业新模式也在持续涌现，扩大了就业容量，进一步助力实现共同富裕；

二是数字技术与实体经济融合创新。运用数字赋能，助力中小企业转型纾困，推动产业链供应链升级，产业数字化转型步伐加快。运用互联网、大数据、人工智能等数字技术，助力提升相关产业生产效率，持续优化生产模式；

三是数字社会服务推陈出新。一网通办、一网统管，只进一扇门、最多跑一次，已经成为利企便民的常态化应用，虚拟养老院、虚拟健身房、智慧家政等线上线下融合的新服务不断涌现；

四是数字经济国际合作不断拓展。一批数字经济企业正在走出去，在信息基础设施、跨境电商、云服务等领域的合作取得实效。疫情期间，通过远程会议和线上平台等方式，我国与国际社会共享科研数据、共享防控救治经验等相关信息，得到了广泛赞誉。

赵辰昕还指出，数字经济是数字化转型背景下的崭新经济形态，对人类社会正在产生深远的影响。“十四五”时期，国家发展改革委将深入贯彻落实党中央国务院决策部署，加快发展数字经济，建设数字中国，培育经济发展新动能。

一是要加强统筹布局，完善顶层设计。统筹规划新型基础设施建设，引导社会多元主体积极参与，系统布局国家一体化大数据中心建设，夯实数字经济的发展基础。

二是要强化制度保障，激活数据要素潜能。国家发展改革委正在研究起草培育数据要素市场的政策文件，释放数据要素价值，以数据流引领技术流、人才流、资金流，推动资源高效配置。

三是要深化融合应用，推进高质量发展。继续推进上云用数赋智，实施数字化转型伙伴行动，促进传统企业转型升级，提高供给质量和效益。

四是要促进普惠均等，优化数字社会服务。进一步鼓励发展新个体经济，支持自主创业、自主就业、分时就业，助力共同富裕，促进文化、教育、医疗、健康、体育等领域资源深化利用。

五是要发展和规范并重，健全数字经济治理体系。适应数字经济发展新趋势，不断健全完善规章制度，规范发展秩序，优化监管框架，形成治理合力，为产业创新发展与良性竞争提供更好保障。

(责编：王震、高雷)

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