人民网北京4月26日电 （赵竹青）据商务部官网消息，近日，商务部对外投资和经济合作司负责人在谈到2021年一季度我国对外投资合作情况时介绍，2021年一季度，我国对外直接投资2061.4亿元人民币（折合317.9亿美元），同比增长4.6%。

其中，对外非金融类直接投资1608.1亿元人民币(折合248亿美元)，同比下降4.9%。对外承包工程完成营业额1953.1亿元人民币（折合301.2亿美元），与去年同期基本持平；新签合同额3472.4亿元人民币（折合535.5亿美元)，同比下降10.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员7.4万人，3月末在外各类劳务人员59万人。

该负责人介绍，2021年一季度我国对外投资呈现四大特点。

一是对“一带一路”沿线国家投资合作稳步增长。一季度，我对沿线国家非金融类直接投资44.2亿美元，同比增长5.2%，占同期总额的17.8%，较上年同期上升0.5个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额313.4亿美元，完成营业额177.5亿美元，分别同比增长19.4%和12.4%。

二是流向制造、信息传输等领域的投资增长较快。一季度，流向制造业的投资38.4亿美元，同比增长17.8%；流向信息传输业16.2亿美元，同比增长20.9%。

三是地方企业对外投资有所增长。一季度，地方企业对外非金融类直接投资200.3亿美元，同比增长9.9%，占同期对外直接投资总额的80.8%。东、中、西部地区对外投资同比增长分别达到7.2%、45.6%和6.3%。

四是对外承包工程集中在基础设施领域。一季度，我企业承揽的境外基础设施类工程新签合同额412亿美元，完成营业额246亿美元，分别占总额的77%、81.6%。

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