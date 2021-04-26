人民网记者 夏晓伦 许维娜

“一直买买买，终于把笔的样式凑齐了！”“锦鲤盲盒好看，开到两个蓝色，没开到红色有点失望。”“买四支笔，样式重复了三支。”……

日前，记者调查发现，印上“惊喜盒”“神秘盒”“好运盒”等字眼的“文具盲盒”正悄然兴起，俘获了一批中小学生的心，买家“低龄化”的趋势也愈发明显，有学生反复购买只为抽到隐藏款文具，甚至有学生逛文具店的乐趣变成了抽“文具盲盒”。

记者在多个电商平台搜索“文具盲盒”，品牌众多、样式各异。人民网记者 夏晓伦制图

针对上述情况，多位受访的业内人士和专家表示，盲盒经济拓展到文具领域其影响不可忽视，过度营销、虚假宣传等方面问题时有发生，为护航学生的身心健康，相关部门应加强政策监管，及时规范“文具盲盒”市场。

“文具盲盒”成店铺“C位” 引家长担忧

文具也可以装进盲盒？近日，记者走访北京市多家文具店发现，“文具盲盒”大多被摆在最醒目的位置，且种类繁多，有文具套装、中性笔、修正带、橡皮等。其中，中性笔种类最多。

“文具盲盒”被店员摆在进门最醒目的核心位置。人民网 许维娜摄

在北京市朝阳区某晨光文具店，记者询问是否有“文具盲盒”售卖时，三位店员十分积极，其中一位店员介绍：“这种‘文具盲盒’特别受学生欢迎，现在囡茜系列‘林深不知处’和‘与子成说’的盲盒笔是最受欢迎的。”

随后，另一位店员还向记者展示了一款较贵的“文具盲盒”套装，外包装显示：里面除了有固定的便签本、精美书签、荧光笔等，还会随机出现纹身贴、手表、桌游等，价格在80元左右。

当记者质疑“文具盲盒”套装的价格偏高时，一位店员说：“不少学生的购买力很强，经常会来抽盲盒，供不应求。打开一份未知惊喜对学生来说有种特别吸引力，好多学生争先购买，彼此还会互相交换。”

“我们文具店里的盲盒卖得特别快，你来看看我们最新的这一款……”在另一家晨光文具店内，一位店员也积极地向记者推销。记者得知，让学生们剁手不止、乐此不疲的“文具盲盒”早在去年初就已经出现了，目前销售依旧火热。

“重复的超级多，我买了好多次才碰到一个隐藏款。”一名正在购买“文具盲盒”的小学生向记者抱怨。据了解，许多盲盒是由普通款和隐藏款组成，但抽中隐藏款的概率相对较低，这也就使得消费者对隐藏款更为期待。

“孩子让我买，被我拒绝了，我不想让孩子接触这样带有‘赌博’性质的产品。”一位在场的家长向记者表达了自己的担心。

中国心理卫生协会危机干预专业委员会副主任委员李献云在接受人民网记者采访时表示，未成年人自控能力较差，对盲盒中不确定的产品会产生较强的期待感，这种期待感可能会逐步“成瘾”。同时，购买盲盒获利的概率极低，让青少年过早涉足投机行为，不利于青少年健康人格的培养，会让部分青少年认为可以通过投机取巧来赚钱获利。

文具厂商趋之若鹜 靠营销噱头吸引消费者

不仅是线下门店，“文具盲盒”的线上销售也十分火爆。记者在淘宝搜索“文具盲盒”等关键词，显示出数十家店铺、上百款产品。记者发现，晨光官方旗舰店位于醒目位置并正在直播，记者随即询问是否有中性笔盲盒出售，得到了主播肯定的答复。

晨光旗舰店在直播中展示“文具盲盒”（左图），16款盲盒产品中12款显示缺货（右图）。人民网记者 夏晓伦制图

“这是樱花祈愿系列的中性笔盲盒，每支都有祈愿的功能，让你拆出好彩头。”主播不仅热情地介绍盲盒产品，还演示了如何进行抽取，并提示如何直接购买。记者还发现，该店铺共有16款盲盒产品，因销售火爆仅4款有货，其余12款则显示暂时缺货。

直播过程中，主播不断催促下单。她表示，从开播以来，中性笔盲盒就屡被咨询，且长期处于缺货状态，“现在还有樱花祈愿系列，要是再不入手，这波也没有了。我们很多产品在即将到来的亲子节活动，也会有更多优惠，敬请关注。”

随后，记者咨询了晨光官方旗舰店的客服人员，也得到了类似的答案。该客服人员向记者推荐了两款中性笔盲盒，还特别强调了盲盒款式很多，可以自行选购。

晨光官方旗舰店客服向记者介绍“文具盲盒”产品（左图），网友在评论中展示自己抽盲盒的快乐（右图）。人民网记者 夏晓伦制图

一位长期从事文具销售的业内人士告诉记者，抽取“文具盲盒”类似抽奖行为，这也正是学生们反反复复购买的原因所在。“买买买”背后是看不见的套路和利益，成为推动不少商家趋之若鹜的根源。

“买笔上瘾”不容小觑 “文具盲盒”监管迫在眉睫

实际上，盲盒并非新鲜事物，上世纪90年代“干脆面”中的卡片就是盲盒的雏形，孩子们并不知道里面的卡片人物是谁，但他们总想集齐所有卡片，并期待着下一张卡片就是自己希望得到的卡片。

对此，北京市东元律师事务所合伙人李松认为，90年代的“干脆面”仅是附带产品具有盲盒属性，“但随着时代的推进，商家将盲盒属性直接附加在主产品上，其中便会出现法律风险以及道德风险。”

“虽然目前没有法律法规禁止此类销售模式，但盲盒的营销模式还是存在一定的法律风险。比如消费者无法直接观察商品的外形、质量等属性，这种消费模式掺杂了‘赌’的因素，同时会将消费者推向更不利的交易地位。”李松表示。

需要注意的是，“文具盲盒”的消费群体主要是未成年人。对此，李献云指出，“文具盲盒”的销售面向未成年人，其营销手段需要一定规范，以利于青少年的健康成长，不能为商业利益诱导未成年人过度消费，甚至影响青少年形成正确的价值观。

北京市中闻律师事务所律师李斌在接受记者采访时也表示，盲盒经济渗入文具市场，如同盲盒玩具，可以引发学生的好奇心、期待感和攀比心理，为收集完整的系列盲盒文具而不断购买，其行为已超出对文具自身使用价值的需求。盲盒文具刺激学生的购买欲望，容易诱发学生过度消费，不利于培养良好的消费观。

李斌认为，“文具盲盒”并非收藏品，不具有投资收藏价值。他建议，监管部门进一步关注“文具盲盒”的产品质量及营销宣传，确保未成年消费者的知情权、选择权和公平交易权等合法权益不受侵害。

李松最后指出，在道德层面上，文具厂商同样需要担负起一定的社会责任，“买笔上瘾”对孩子的影响不容小觑，是学校、家长以及文具厂商都需要考虑的问题。“这样的商业模式不仅会影响孩子的消费观、价值观，更会对孩子的其他品格造成难以改变的影响。”他说。

(责编：王震、高雷)