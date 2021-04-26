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注意！这82家非法社会组织已被取缔

2021年04月26日09:09 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （王仁宏）据民政部社会组织管理局消息，民政部打击整治非法社会组织工作领导小组办公室今日向社会公布第二批地方民政部门近年来依法取缔的部分非法社会组织名单，包括“中国农业培训中心”“中国非物质文化协会”“中国舞蹈家协会”等82家。

民政部提醒有关机构和社会公众，在与社会组织开展合作或参与其活动时，请通过“中国社会组织政务服务平台”和“中国社会组织动态”政务微信核实其身份，避免上当受骗。民政部相关负责人指出，欢迎社会各界通过“中国社会组织政务服务平台”提供涉嫌非法社会组织活动线索。社会公众如果发现名单中的非法社会组织仍在开展活动的，亦可依法向公安机关报案。

地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单（第二批）。图表来源：“中国社会组织动态”政务微信

(责编：王仁宏、高雷)

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