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报告：金融科技企业集中在产业链中游 基础研发创新能力有待提升

2021年04月26日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者李彤）“在金融科技企业数量上，北京、上海、深圳位居前三位。”“从事大数据研发的企业最多，随后依次为云计算、区块链和人工智能研发企业。”近日，《中国金融科技燃指数报告（2021）》）发布会在京举行。《报告》显示，金融科技企业多数居于产业链中游，在新兴数字技术的基础研发创新、金融服务供给上有待提升。

据介绍，《报告》依据59个重要城市的数据进行编制，根据金融科技影响因素的类型，分为要素基础、智力支撑、资源环境、企业实力四个一级指标，展现了金融科技在各个城市的发展情况。

从东、中、西和东北四个区域的分布情况来看，东部具有领先优势，中西部城市也正在崛起。总指数排名位于第一、二梯队的城市中，东部区域占据6个席位，中部区域和西部区域分别占据1个席位。在第三梯队的城市中，东、中、西部城市分别占据4个、3个和2个席位。

值得关注的是，金融中心主要集中在东部城市，但在金融科技中心城市里，西部和中部城市也有亮眼的表现。例如，成都（8）、重庆（13）、西安（10），合肥（12）、长沙（14）、郑州（17）排名都比较靠前。《报告》认为，这主要得益于中西部有较好的人才吸引政策，特别是鼓励吸引科技型人才。此外，与科技相关的电价、人力成本、办公成本相对东部城市较低，西部和中部城市对企业的吸引力较强。

《报告》显示，金融科技企业多数居于产业链中游，其次为产业链上游。经测算，59个城市位于产业链上游、中游和下游的金融科技企业数量平均占比分别为21.4％、74.2％和4.4％。这表明，我国金融科技企业重在科技融合输出，但在新兴数字技术的基础研发创新、金融服务供给上不足，这不利于提升我国金融科技企业在国际市场上的核心竞争力。

《报告》建议，各地要结合自身在金融科技方面的资源禀赋，找准金融科技发展的切入点；北部地区以城市群为载体，推进区域内金融科技协同发展，中西部城市以发展金融科技为契机，努力实现变道发展；要加强监管科技建设，补齐地方金融监管短板；以央行推进数字货币为契机，加大金融基础设施建设。

(责编：王震、高雷)

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