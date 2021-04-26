人民网北京4月26日电 （记者李彤）25日，中国通信标准化协会在京召开信息通信标准大会。会议以“标准赋能新基建 支撑产业新发展”为主题，参会嘉宾表示，要将产业的市场影响力转变为标准的话语权，推进重点领域标准研制，支撑产业建设发展，深化国际交流合作。

5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等领域，是当前标准化工作的重点。工业和信息化部副部长刘烈宏围绕加快推进“新基建”建设，促进产业高质量发展，提出了三点要求。他指出，要加强顶层设计和统筹布局，建设适应高质量发展需求的“新基建”；加强关键和核心技术攻关，提升产业链供应链现代化水平；加强国际交流和产业合作，以高水平开放推进国内国际双循环发展。

原信息产业部部长吴基传阐述了标准在数字经济发展中的重要作用，勉励协会充分发挥标准化平台作用，团结和调动各方面力量，共同研究、共同创造，助力网络强国、制造强国建设，推动实体经济振兴，迈向世界标准高峰。

国家市场监管总局标准技术管理司一级巡视员国焕新表示，协会在信息通信标准体系建设、“新基建”、网络数据安全、物联网、光通信、工业互联网、人工智能等重点标准研制和4G、5G等国际标准化方面取得了一系列成效，为推进我国标准化工作改革，加速国家“网络强国”“制造强国”“质量强国”建设做出了贡献。

据介绍，“十三五”期间，中国通信标准化协会共制定完成行业标准854项、国家标准86项、团体标准290项。

谈及协会工作，中国通信标准化协会理事长、战略指导委员会主任奚国华介绍，协会在国际标准技术贡献上的能力显著增强，在5G国际标准第一个演进版本R16中，我国主动参与项目21个，占比40%，位居世界第一位；赋能垂直行业能力显著增强，协会提出了一批融合性标准化成果，赋能传统产业加速向数字化、智能化、高端化和绿色化转型；协会服务会员能力显著增强，会员单位数量从2016年的400多家，发展到2020年的720家，增长80%。

“新基建”是应对新一轮科技革命和产业变革，实现创新驱动发展的重要举措。在会议上，奚国华就标准助力“新基建”建设提出倡议，运用标准化推动创新突破，助力稳定优化产业链供应链，加快经济社会数字化转型，建设高质量的信息基础网络，构建国际合作共赢发展模式。

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