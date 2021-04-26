中国人寿向受到表彰的先进个人捐赠安全健康保险礼包。人民网记者 于凯摄

人民网北京4月26日电 （记者李源）4月25日上午，全国妇联与科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院在北京共同举办了“科技创新巾帼行动”启动式。来自航天科工、航天科技、中国人寿保险股份有限公司等部门单位的代表们共同现场见证了“科技创新巾帼行动”的启动。

启动式上，7部门联合发布了《关于实施科技创新巾帼行动的意见》，并为科技领域全国三八红旗手（集体）、全国巾帼建功标兵等代表颁奖。女科技工作者代表向广大女科技人员发出倡议。中国人寿还向现场所有受到表彰的先进个人捐赠安全健康保险礼包，每份保险的保障金额含意外险55万元和关爱女性生殖健康保障5万元，为女科技工作者的安全和健康保驾护航。

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