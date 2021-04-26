中国人寿向科技领域全国三八红旗手等先进个人捐赠安全健康保险礼包
2021年04月26日09:39 | 来源：人民网
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中国人寿向受到表彰的先进个人捐赠安全健康保险礼包。人民网记者 于凯摄
人民网北京4月26日电 （记者李源）4月25日上午，全国妇联与科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院在北京共同举办了“科技创新巾帼行动”启动式。来自航天科工、航天科技、中国人寿保险股份有限公司等部门单位的代表们共同现场见证了“科技创新巾帼行动”的启动。
启动式上，7部门联合发布了《关于实施科技创新巾帼行动的意见》，并为科技领域全国三八红旗手（集体）、全国巾帼建功标兵等代表颁奖。女科技工作者代表向广大女科技人员发出倡议。中国人寿还向现场所有受到表彰的先进个人捐赠安全健康保险礼包，每份保险的保障金额含意外险55万元和关爱女性生殖健康保障5万元，为女科技工作者的安全和健康保驾护航。
(责编：李源、高雷)
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