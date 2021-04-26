上海、北京、三亚最热门旅游城市，这份“五一”出行指南请收好！
2021年04月26日10:36 | 来源：人民网
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“五一”假期消费出行指南来啦！近日,中国银联联合携程共同发布“2021春季十大热门旅游出行城市”榜单，同时，中国银联联合旅游出行、购物、休闲娱乐等诸多优质商户，开启了一系列好玩、好购、好吃的优惠活动，贯穿“五一”假期。
结合银联网络旅游场景交易数据及携程一季度机票、酒店预订人次，中国银联联合携程共同发布“2021春季十大热门旅游出行城市”榜单，十大热门旅游出行城市分别是：上海、北京、三亚、广州、成都、重庆、西安、厦门、杭州、深圳。
银联网络交易数据显示，1-4月上榜城市旅游行业均表现出亮眼的增长。其中上海同比涨幅高达82%，成都、三亚同比涨幅均超两成。在杭州，清明三天假期，全市共接待外地来杭游客人次已恢复到2019年同期的近九成，不少景点人流量爆棚，文化旅游市场复苏势头强劲。此外，北京、重庆、昆明、三亚等城市也成为以家庭为单位的小团游人气目的地，除了休闲放松，游客也更注重私密、个性化的出游体验。
该榜单为即将到来的“五一”长假提供出行指南。携程数据显示，通过携程预订“五一”期间的机票、酒店、门票、租车的订单量较2019年同期，分别增长23%、43%、114%、126%。据当前预定数据估算，今年“五一”旅游人次有望突破2019年“五一”水平，达2亿人次新高。
围绕榜单中的“十大城市”，银联还将结合每一个城市的特色，开展如机场商圈购物优惠等大规模惠民活动。同时，为充分满足“五一”长假期间消费者高涨的旅游、消费需求，银联携手各大银行，携程、去哪儿等线上APP，全国各地景区、酒店、机场商圈、购物商圈等海量优质商户，推出“银联五一缤纷惠 银联携手银行伴你游”惠民活动，提供折扣、满减等多种优惠。
(责编：王震、吕骞)
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