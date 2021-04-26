人民网北京4月26日电 （记者李源）加强法治乡村建设是实施乡村振兴战略、推进全面依法治国的基础性工作。据农业农村部网站消息，农业农村部近期制定了《关于全面推进农业农村法治建设的意见》（以下简称《意见》），旨在坚持依法治农、依法护农、依法兴农，全面推进农业农村法治建设。

《意见》从主要任务、完善农业农村法律规范体系、提高农业执法监管能力、依法全面履行职能、强化农业农村部门依法治理能力、保障措施等方面作出部署。

《意见》提出，强化重点领域立法。坚持统筹发展与安全，加强粮食安全、种业和耕地、农业产业发展、农村基本经营制度、农业资源环境保护、农产品质量安全等重点领域立法，构建完备的农业农村法律规范体系。

《意见》强调，加大重点领域执法力度。加大农资质量、植物新品种权保护、动植物疫情防控、农产品质量安全、长江禁渔、农机安全生产等重点领域的执法力度。组织开展执法监管年活动，开展打击侵犯农作物品种权、重点水域非法养殖和捕捞、生猪私屠滥宰、农资打假、违法违规用药和非法添加、水生野生动物非法经营利用等专项治理，加大案件查处力度，依法维护良好市场秩序。

《意见》指出，推动法律法规进村入户。建立部省牵头、市县乡村联动机制，培育农村学法用法示范户，开展农村法治教育基地建设工作。注重发挥示范户和法治教育基地在农村普法和乡村治理中的重要作用，开展面向农村、服务农民的普法主题实践活动。

《意见》强调，依法化解涉农矛盾纠纷。健全完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，及时调处农村土地承包经营纠纷。依法办理涉农信访事项，注重从政策层面预防和化解信访反映的普遍性、倾向性问题，切实维护农民群众、农村集体经济组织和新型农业经营主体等的合法权益。

《意见》明确了总体目标，到2025年，农业农村法律规范体系更加完备，农业行政执法体系更加完善、执法能力显著增强。职责明确、依法行政的农业农村行政管理体系日益健全，农业农村工作全面纳入法治轨道。各级农业农村部门依法行政能力大幅提升，行政权力运行更加透明规范，农业农村系统干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险能力显著增强。乡村依法治理水平明显提升，市场化法治化营商环境更加优化，企业群众合法权益得到切实保护，基层农村干部和农民群众法治观念明显增强。

(责编：李源、高雷)