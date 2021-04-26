人民网北京4月26日电 （王仁宏）据水利部官网消息，水利部日前公布了2021年长江河道采砂管理责任人名单，确定了长江沿线各地的采砂管理各级河长、人民政府、水行政主管部门、现场监管以及行政执法责任人名单。

根据《长江河道采砂管理条例》规定，长江采砂管理实行地方人民政府行政首长负责制，沿江县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域内长江采砂活动的管理，做好长江采砂的组织、协调和监督检查工作。

长江河道采砂管理责任人名单（2021年） 来源：水利部官网

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