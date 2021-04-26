责任明确到人 2021年长江河道采砂管理责任人名单公布
2021年04月26日13:09 | 来源：人民网
小字号
人民网北京4月26日电 （王仁宏）据水利部官网消息，水利部日前公布了2021年长江河道采砂管理责任人名单，确定了长江沿线各地的采砂管理各级河长、人民政府、水行政主管部门、现场监管以及行政执法责任人名单。
根据《长江河道采砂管理条例》规定，长江采砂管理实行地方人民政府行政首长负责制，沿江县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域内长江采砂活动的管理，做好长江采砂的组织、协调和监督检查工作。
长江河道采砂管理责任人名单（2021年） 来源：水利部官网
(责编：王仁宏、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国数字经济总量跃居世界第二 “十三五”时期平均网速提升7倍以上
- 人民网福州4月26日电 （许维娜、林晓丽）“十三五”时期，我国数字化发展取得了哪些成就？25日，在第四届数字中国建设峰会主论坛上，国家互联网信息办公室副主任盛荣华发布《数字中国发展报告（2020年）》（以下简称《报告》）显示，“十三五”时期，我国数字经济总量跃居世界第二，2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%。 《报告》显示，“十三五”时期，我国信息基础设施建设规模全球领先，建成全球规模最大的光纤网络和4G网络，截至2020年底，网民规模增长到9.89亿，互联网普及率提升到70.4%，已建成5G基站71.8万个，5G终端连接数据超过2亿。…
相关新闻
- 评论
- 关注