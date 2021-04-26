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我国数字经济总量跃居世界第二 “十三五”时期平均网速提升7倍以上

2021年04月26日13:15 | 来源：人民网
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人民网福州4月26日电 （许维娜、林晓丽）“十三五”时期，我国数字化发展取得了哪些成就？25日，在第四届数字中国建设峰会主论坛上，国家互联网信息办公室副主任盛荣华发布《数字中国发展报告（2020年）》（以下简称《报告》）显示，“十三五”时期，我国数字经济总量跃居世界第二，2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%。

《报告》显示，“十三五”时期，我国信息基础设施建设规模全球领先，建成全球规模最大的光纤网络和4G网络，截至2020年底，网民规模增长到9.89亿，互联网普及率提升到70.4%，已建成5G基站71.8万个，5G终端连接数据超过2亿。同时，信息技术创新能力持续提升，在全球创新指数排名中，我国从2015年的第29位跃升到第14位，并成为全球最大的专利申请来源国。

在数字政府服务方面，2020年，我国电子政务发展指数已上升至全球45位；省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”的比例达到82.13%；全国一半以上行政许可事项平均承诺时限压缩超过40%。而在信息惠民方面，我国网络提速降费力度不断扩大，固定宽带和手机流量平均资费水平相比2015年下降幅度超过95%，平均网络速率提升7倍以上。

值得关注的是，数字化在脱贫攻坚中发挥了瞩目的作用。报告显示，截至2020年底，贫困村通光纤比例由电信普遍服务试点之前不到70%提高到98%，深度贫困地区贫困村通宽带比例从25%提升到98%。电子商务进农村综合示范已累计支持1338个县，实现对832个国家级贫困县全覆盖；我国农村网络零售额由2014年的1800亿元，增长到2020年的1.79亿元。而在网络扶智方面，截至2020年底，我国中小学（含教学点）互联网接入率从2016年底的79.37%上升到100%，98.35%的中小学已拥有多媒体教室。

此外，《报告》中还发布了2020年各地区信息化发展成效评价，评价结果显示，北京、浙江、上海、广东、江苏、天津、山东、湖北、四川、福建等地区信息化发展水平位于全国前10名。

(责编：王连香、高雷)

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