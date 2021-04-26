“读书是一个人的事，但让一群人爱上读书，并不容易。我们希望携手拼多多、出版社和文化界人士，一起做好这件事。”4月25日，拼多多主办的“众声创作者计划” 暨“平价正版公益联盟”启动仪式上，中国出版协会副秘书长刘丽霞表示。

3月31日，拼多多正式发起“多多读书月”，联合国内30余家出版社补贴超过1000款正版图书，推动“平价好书 全民阅读”。“多多读书月”负责人表示，该图书大促活动发起以来，已经连续三次加码补贴，《万历十五年》《社会契约论》《繁花》《艺术博物馆》《浮生六记》等畅销图书补货数次。

据悉，“众声创作者计划”是“多多读书月”重磅升级的主题活动之一，旨在通过新电商平台，协助优质创作者找到更多读者，通过销售正版书籍获得更多收益；“平价正版公益联盟”旨在联合权威出版社、图书商等，共同加强知识产权保护，维护著作者权益。

“作为一家新电商平台，我们希望通过技术赋能，弥补知识阅读市场的城乡鸿沟。”拼多多高级副总裁许丹丹认为，今天平价书仍然有巨大的市场。拼多多给予创作者补贴、保护知识版权，最终是为了推动平价正版图书市场繁荣，更好地实现知识普惠。

“众声创作者计划”：未来一年邀约百位创作者

“我们之所以要做‘多多读书月’、推动知识普惠这件事情，是基于我们在实际工作中的一些真切感受。”许丹丹表示，2020年，拼多多工作人员在三区三州助力脱贫攻坚战时，发现当地的青少年阅读群体对知识获取的强烈渴望。《2020多多阅读报告》也显示，去年有超过4亿人次的读者通过拼多多“拼”知识，来自农村地区的图书订单量和交易额同比增长双双超过180%，其中收货地址为乡村中小学的图书订单量、图书交易额增速也都突破了152%。

《2020多多阅读报告》。受访者供图

“多多读书月”负责人表示，正版图书市场繁荣离不开供需两端。拼多多有将近8亿消费者，其中有不少潜在的图书消费者。为了满足越来越多消费者的阅读需求，拼多多有必要在扩充图书品类、补贴平价正版、打造作家品牌等方面，做出更多努力。

基于这一背景，拼多多推出了“众声创作者计划”。未来一年里，“众声创作者计划”将至少邀约百位创作者入驻拼多多，为他们投入流量资源，在百亿流量包、明星IP店铺打造和专业运营小组扶持等方面，协助更多的优秀作家、优质图书面向大众。

具体来说，拼多多将为加入该计划的作家，免费开通专属品牌页（明星店铺），首期持续时间截至2021年12月31日，该页面可通过搜索作家关键词直连。作家可以授权出版社进行业务承接，出版社作为实际运营方，可基于此产品获得更快速增长及新增客户群体。

邀请知名作家、出版社入驻拼多多，此前已有先例。4月5日，由国家反盗版形象大使郑渊洁授权的“童话大王旗舰店”在“多多读书月”期间正式入驻拼多多。郑渊洁、易中天、雪漠、杨红樱、刘子超、迟宇宙、张皓宸、张明扬、薛易、周书养、何帆等十余位知名作家，成为首批“众声创作者计划”的入驻作者。

共同开启“众声创作者计划”。受访者供图

作家雪漠在“众声创作者计划”启动仪式上表示，今年他的新书《爱不落下》出版，在拼多多平台知识出版社旗舰店首发，两个小时便销售了1.5万册，后来补货到3万册。作家刘子超的两部非虚构作品《穿越印度的火车之旅》和《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》，在拼多多平台成为旅行文学类畅销书。上海作协会员、谷臻故事工场CEO、作家走走表达了对多多读书月书单的兴趣，“它是不高深的，也不势利的，是上得厅堂、下得厨房的。”

在启动仪式上，上海市作家协会党组书记、副主席王伟表示，“现在文学表达传播途径越来越多，众声喧哗中缺少精品。”拼多多的两个启动活动，就是推广优质阅读的具体举动。

上海市委宣传部印刷发行处处长曾原认为，拼多多是上海新经济平台，应该把它在脱贫攻坚、扶贫方面的核心优势导入到在图书发行当中来，“不管是在上海，还是全国的图书发行领域中，拼多多都要起到带头作用”。

投入5000万读书基金，助力平价正版公益行动

4月25日，拼多多还联合上海世纪出版集团、知识出版社、当当网、博库网络、文轩在线、磨铁文化等六家出版社和图书商，成立了“平价正版公益联盟”，希望以此加速推动平价正版书籍市场发展，满足更多新兴阅读群体的知识消费需求。

加入“平价正版公益联盟”的成员，将与拼多多在三方面展开深度合作，包括：在拼多多运营策略的建议下，开展线上销售；针对国内电商知识产权领域面临的新问题，共同开展行业研究；加强送书下乡等公益方向上的合作等。

“没有平价正版图书，就没有知识普惠可言。”许丹丹表示，过去一年，拼多多畅销10万+的图书，同比增长了124%，《墨菲定律》《全优金卷》《唐诗三百首》等成为畅销书前三。大众阅读的需求井喷，市场正在呼吁更多平价正版好书。

4月15日开始，拼多多宣布投入5000万元读书金，针对社科、文艺、教辅等多个类目超过1000款图书进行百亿补贴大型直补。活动期间，人民文学出版社、中信出版集团等权威出版社，均在拼多多开设专区，为读者提供了越来越多的平价正版好书。

文化界人士、知名主持人曹可凡回忆，他年轻时读过的《五角丛书》，依然是一代人的文化启蒙，“中国图书的价格是全球最低的，但如何让书保持相对平缓的价格，目前还是一个挑战，拼多多的平价正版图书活动很有必要”。

“平价不等于劣质，低价不等于盗版。”上海世纪出版集团副总裁彭卫国对拼多多读书活动提出了几点建议，希望拼多多与出版界一起，以共同的出版理念，以服务市场、服务读者为中心，共同推动图书行业可持续高质量发展。

“拼多多的用户规模已经接近8亿，是极具潜力的知识普惠市场。”知识出版社社长姜钦云介绍，知识出版社入驻拼多多两年来，累计销售码洋7000万元，销售图书120万套。4月23日，知识出版社在拼多多直播，不到4个小时销售了200多万码洋的图书。

当当网副总阚敏认为，拼多多作为电商行业的领导者，势必会努力扩大外延，做大蛋糕。具体到图书行业，作家写字能赚钱、不被盗版侵害利益，就是在做大蛋糕，“我们相信拼多多会用技术优势，帮助打造行业的制度优势、让图书行业发展的环境更为良好”。

在助推全民阅读、知识普惠的同时，拼多多也加大对盗版图书的打击力度。许丹丹表示，拼多多应用人工智能算法，基于海量数据进行挖掘和分析，从底层重构了违规商家、商品识别、假货识别、劣品识别等模型库，对图书商品进行24小时线上巡检。“以更有效的治理手段服务于知识产权及其普惠性，服务于著作者权益以及社会效益。”

(责编：王紫、吕骞)