人民网北京4月26日电 （杨曦）国家统计局近日公布的数据显示，2021年一季度，我国社会消费品零售总额同比增长33.9%，市场销售大幅反弹。随着全国疫情防控形势持续向好，国内消费需求正加快释放。

同时，随着居民消费能力不断提升，消费结构进一步升级，越来越多的人青睐个性化、多样化、品质化消费。如何让消费者“爱购”，正成为提振消费、扩大内需的关键命题。近日，工商银行信用卡推出“爱购消费券”，通过领券、消费、享受满减优惠等新玩法，助力普惠民生、服务实体，积极践行企业社会责任担当。

个性消费从“随大流”到“有态度”

消费是生产的最终目的和直接动力，是人民对美好生活需要的直接体现，是构建新发展格局的重要环节。

在科技发展的引领下，消费渠道更加多元化、便利化，用户体验需求得到进一步满足。以直播带货、社群团购等为代表的新消费模式则带来全新消费体验，手机在消费者与商家之间架起一座沟通的桥梁，消费不再局限于购买行为，更兼具社交、互动、休闲等附加功能。

过去，一款产品或服务的受欢迎程度，往往要等销售数据出来才知道。现在，越来越多的企业借助人工智能、云计算、大数据等信息技术，把设计、采购、制造、物流、销售等环节全部搬到“云”上，不仅可以精准捕捉消费者的需求数据，还可以第一时间拿到用户反馈。

与此同时，国内中产阶级的不断壮大和居民可支配收入不断提升，使得高品位和高要求的消费者数目不断增加。顺应这一趋势变化，网络消费、定制消费、体验消费、智能消费等新兴消费势头强劲，消费也在从“随大流”向“有态度”不断转变。

报告显示，中国消费者在教育、娱乐和旅游服务上的花费越来越多。中等收入群体更加愿意购买能体现自身性格品味的小众商品，去有格调环境好的地方体验服务，参与自己感兴趣的小范围活动。各种零售市集、小酒馆、剧场、室内运动等业态成为聚会娱乐的新方式，健康服务、宠物消费等新零售走红。

品质消费从装饰“面子”到注重“里子”

随着人民日益增长的美好生活需要的进一步发展，人民消费水平和品质正在加快提升。

在高端商品不再“稀有”的今天，人们的消费从看重“面子”转向注重“里子”，商品本质及其带来的体验才是追求的核心价值。

过去，品牌服装、手包、饰品等装饰“面子”的外在商品成为消费追逐的热点。而如今，人们对美妆、个护、保健品的日益青睐，打造好气色、营造舒适有品的自身形象，从而使内心真正获得自信和满足。

回到 “家”的环境，打造舒适的生活空间，构建了品质消费的重要一环。无论是通过家具、园艺用品、智能家电来为自己打造一个有品质的生活环境，抑或是购置电子产品、游戏机娱乐自我，人们希望通过营造日常的生活感和仪式感，来丰富自己的业余生活以及满足精神需求。

未来，要适应以上，需不断推出更合消费者口味、更具品质的产品和服务。而满足消费者个性化、多样化、品质化需求，推动形成新业态、新供给的不断优化提升，则是进一步释放消费潜力的重要方向和抓手。

“爱购”消费 助力打造品质生活

消费已成为拉动我国经济增长的主要驱动力，在政策端、需求端和互联网发展的推动下，消费金融也将迎来新的增长点。

商业银行信用卡业务作为居民重要的消费信贷工具，是消费金融的正规军和主力军，在新发展格局下将迎来新的发展空间。

近期，工商银行信用卡积极发展消费金融业务，推出“爱购消费券”活动，通过工行上亿资金的补贴，希望进一步推动居民消费潜力释放，促进增加就业，助力国内市场发展和新发展格局建设。

据介绍，“爱购”是工商银行信用卡统一的消费促销品牌，已运营近5年时间，“爱购消费券”是此次新推出的领券、消费、享受满减优惠的新玩法，希望借助此次传播向受众传递出“爱购消费券”——领券、消费、享受满减的便捷体验。

在当下经济复苏的大环境下，工商银行信用卡投入上亿资金进行普惠民生、服务实体的行动，体现了作为国企的社会责任和担当。

活动期间，工商银行信用卡为客户甄选品牌商家，为客户争取最大限度优惠，满足客户日常消费、家庭装修、汽车购置、教育培训等多方面的合理消费信贷需求。“爱购消费券”通过工行上亿资金的补贴，希望进一步推动居民消费潜力释放，促进增加就业，助力构建新发展格局。

(责编：王连香、高雷)