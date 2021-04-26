原标题：备受政企客户青睐！京东云入围中央国家机关云计算采购目录

4月25日，中央国家机关政府采购中心正式公布2021年云计算服务协议供货采购项目成交公告，京东云凭借安全稳定、灵活高效和高性价比产品与服务成功入围。这标志着京东云作为头部云计算厂商，产品和服务得到了中央国家机关的全面认可，正式进入政务云市场采购“国家队”。

公告显示，京东云成功入围云计算服务，包括云主机、对象存储、负载均衡、云数据库、Web防火墙等数十个产品及服务入围，充分显示出京东云在复杂场景的全栈服务能力。

根据采购协议，入围云计算采购名单的企业将有资格为全国的省市机关事业单位提供公有云服务，一定金额以内的云服务订单可省去招投标过程，直接下单采购。这也意味着，全国范围内的政府和事业单位客户采购京东云，只要在采购网站上点击购买即可签署合同，极大简化了项目采购流程，提升了政府采购效率。

中央国家机关政府采购协议供货项目是我国目前最高级别的政府采购项目，采购单位覆盖中央直属近万个机关单位，是中国政府采购领域级别最高、覆盖面最广的采购项目之一。中央垂直管理单位会对所有供应商进行一次严格的筛选，最终为地方政府提供一个明确的产品采购风向标。

入围中央国家机关云计算采购目录，是京东云在政务云市场的一次重大突破，表明京东云计算产品在质量、安全、价格及服务能力方面获得中央国家机关的权威认证。凭借在数字城市深耕多年的产业优势，以及云计算的领先技术优势，京东云正在成为政企客户上云的重要选择。

目前，京东云在全国建立了50多个城市服务基地，构建了坚实的政务云基础设施底座。京东云政务云产品和解决方案，已经成功为云南、宿迁、滨州、服贸会、等众多政府机构提供服务。与此同时，京东云也为雄安新区、江苏省南通市、山西省大同市、陕西省西安市、山东省济南市等多地政府提供了智能城市数字化平台和政务数字化服务，助力地方政府提高科学化决策与精细化管理水平，为加速政府数字化转型提供强劲动力。

2020年9月，京东云为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会-服贸会提供全面技术服务，为全球1.8万家参展参会企业与机构提供全场景、全覆盖的数字化功能服务和技术保障。会议期间实现业务零故障、安全零问题，得到北京市委和商务局的高度肯定。

2021年，在中央国家机关政府采购中心上云项目中，京东云技术服务团队在不到2个月的时间内，快速完成了从客户信息调研，业务风险梳理，迁移计划制定，到生产系统的迁移以及业务上线，高效专业的服务获得了客户的高度认可及好评。

云计算市场已经告别以互联网上云为主的1.0时代，正在迈向大型政企上云的2.0阶段。作为最懂产业的数智化解决方案提供商，京东云将充分发挥京东集团深厚的供应链与产业实践优势，基于人工智能、云计算、大数据、物联网等前沿科技，持续为为产业客户提供丰富的产品与数智化解决方案，成为最值得信赖的产业数字化合作伙伴。

(责编：王紫、吕骞)