全国超过160万农户，可以通过天上的卫星与手机圈定的地块“天地连接”，几分钟获得贷款！日前，网商银行这项技术成果在福建福州举办的数字中国建设成果展亮相，成为现场亮点。

数字中国建设成果展现场。受访者供图

李益财就是其中一位，他在福建省闽侯县种植了十几亩稻谷。展会现场，他向记者展示了卫星贷款的使用体验。

首先他用手机支付宝的小程序描点，在地图上圈下自己的地块，卫星就能观测地块状况，几分钟时间，他就获得了19万网商银行的贷款。“春耕、夏播都是资金使用的高峰，以前，向银行贷款递交完材料，还要等上好几个礼拜，现在卫星就能帮我贷款，有了这笔资金，我可以随时购买农资了。” 李益财介绍说。

网商银行卫星遥感信贷技术“大山雀”服务农户李益财。受访者供图

据了解，这套卫星遥感信贷技术代号为“大山雀”，技术原理是农户在手机地图上圈出土地，确认自己的地块后，网商银行通过卫星图像识别地块的农作物面积、作物类型，并通过风控模型预估产量和价值，从而向农户提供贷款额度与合理的还款周期。

“以往农村金融之所以难，是因为金融机构不够了解农户，无法评定他们的信用状况。现在，卫星遥感信贷技术将天地信息融合，农民贷款不再是难事了。”网商银行农村金融部总经理彭博说道。

实际上，以云计算、卫星遥感、IOT等为代表的数字技术正在加速农村信贷可得率的提升。

福建作为将“三农工作”作为重中之重的省份，自2018年起，全省各涉农县域就开始与网商银行合作，引入数字普惠金融先进科技。目前，福建44个县中，福鼎、光泽、建瓯等约1/4的县域已与网商银行达成战略合作，总授信金额超过170亿元。

福鼎市是福建省率先与网商银行合作的县域，副市长袁郑随和记者介绍道：“今年中央一号文件，首次提出发展农村数字普惠金融，现在福鼎市有数万农户可以通过手机获得网商银行的无接触的数字贷款，有效解决了农村信贷‘最后一公里’的难题。“

据悉，这项技术也获得了国际组织的认可。国际农发基金驻华代表马泰奥评价道：“技术让偏远的农户，以较低的成本，获得更广泛的金融服务。将来，我们相信会更多数字技术促进金融普惠的实践，我们期待网商银行这样的成功经验能够引领潮流，并得到全球更大范围普及。“

(责编：王紫、吕骞)