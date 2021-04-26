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智能、服务、场景三大组合拳助推大零售战略 浦大喜奔APP7.0全新亮相

2021年04月26日15:10 | 来源：中国网
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原标题：智能、服务、场景三大组合拳助推大零售战略 浦大喜奔APP7.0全新亮相

　　作为银行数字化转型的先锋，4月19日浦发信用卡浦大喜奔APP正式上线7.0版本，通过智能、服务与场景三大组合拳，不断拓展服务与资源边界，构建场景化生态圈，向客户经营阵地持续转型。

　　此次APP升级的背后体现了浦发信用卡在金融改革纵深、利率市场化、互联网金融、第三方支付等愈演愈烈的市场环境中，不断深化浦发银行经营性金融、消费者金融和信用卡三位一体的业态分布，做大做强大零售战略版图的决心。

　　无边界生态，夯实大零售战略

　　如果说浦大喜奔APP从5.0到6.0是从基础服务向营销服务转型，从让用户自主去寻找自己想要的内容，到主动营销露出，那么，从6.0到7.0则是基于对业务和用户需求的深度理解，通过金融科技与场景化的结合，实现不同行业零售文化的融合，提高响应速度广泛连接商户，扩展生态圈的边界；不仅夯实了银行与客户的关系，打破“以我为主”的固化思维，更是进一步优化现有业务流程，响应场景化的业务需求，实现连贯化、一致化的客户体验，对营销服务进行全面渗透与提升。具体表现如下：

　　第一，多广度多形式的内容资源直击用户痛点，丰富非金融需求。例如，7.0发现版块较6.0来说更加开放，以“引领生活”为主要定位，聚焦美食、数码、财经、旅游、汽车、居家、时尚及卡攻略等内容，提供更多更丰富的文章、视频内容，构建优质原创资讯生活圈，连接浦大喜奔APP小浦惠花、商城、权益、积分等场景，打造用户浏览、产生兴趣、购买交易的生态闭环。

　　第二，增加新的营销维度，构建完整福利体系，持续提升活跃度。在生活馆中，商城与商品之间增加品牌曝光，吸引用户访问，用户可以通过自己喜欢的品牌，挑选到心仪的产品。不用像以前进入服务入口后，自主寻找内容。同时，分期、积分+现金、“每日奖励”等多福利方式还可以让用户不断挖掘优惠活动和产品，持续提升使用粘性。

　　第三，打通场景边界，全新的资产服务方式助推零售融合大战略。这种面向借记卡、信用卡双卡客户，打通服务场景的方式，可以一站式查询用户在浦发银行的资产数据，未来还可以在更多双卡服务场景上作出延伸。

　　智能+服务+场景，践行普惠金融使命

　　在金融科技浪潮之下，大数据、云计算、人工智能等先进技术不断为浦发大零售战略、打造“价值银行”、“开放银行”提供契机与可能性。对于浦发信用卡而言，以金融科技赋能，服务实体经济的底层逻辑始终围绕智能化技术运用、客群服务与体验、无边界场景需求三大方向。

　　在智能化技术运用方面，基于对用户数据收集处理、分析、预测的闭环逻辑，获取用户实时位置，依据用户的消费喜好、购买习惯等维度数据，基于大数据技术提炼出精准用户画像与分层，实现智能化分类，“一键式”直达服务，进行个性化推荐。

　　在构造一站式服务平台方面,通过云平台和移动端的深入融合，从半闭环架构走向开放体系，从单一被动式服务到关注个体的体验偏好。这背后，反映的是互联网思维下服务理念的全新飞跃。新升级的APP通过“实体+虚拟”的融合服务，“金融+场景”的无界生态，深耕用户，不断拓展业务边界和服务模式，势必推动信用卡向多元生态模式挺进，实现全链条平台，让金融科技服务无处不在、触手可及。

　　在多场景融合渗透方面，7.0版本既能实现非金融场景内嵌、也提供了智能场景的不断输出，是一种开放互联，打破边界的新型生态。浦发信用卡通过多年来对用户的深耕与理解，在上述技术与服务的加持下，恰如其分地串联起各类生活与经营场景，从而触达用户、圈住用户，惠及用户，践行普惠金融的使命。

　　例如，升级后的APP通过智能客户和动漫客服整合形成的服务大厅界面，对基本服务进行整合展示，对用户常见问题的解决方案快速更新解答。在有限的营销栏位中，通过大数据客户洞察，挖掘用户偏好，聚焦购物娱乐消费，品牌流量、优惠活动，将客服、生活服务、营销推广一站式打通，在降低服务成本的同时，大幅度提升了服务效率。

　　浦发信用卡相关负责人表示，APP的每一次更迭，都是在场景服务上的一次全新探索。未来，还会将“两条腿”走路的模式深入推进。一方面会在浦发银行开放银行大零售战略的引领下，进一步尝试自有生态小程序试点，打造标准化服务，快速对接行业内优质的旅游出行、生活优惠、健身娱乐等服务，为用户提供丰富服务，赋能互联网服务在金融APP中的场景融合。同时，也将聚焦与地域特色和政府民生服务，重点发挥银行分支机构能力，挖掘属地特色优惠商户和服务场景，以浦大喜奔为统一化平台展示。另一方面，不断深入践行普惠金融使命，引入与用户息息相关的医疗、缴费、查税等民生类服务，打造金融民生的融合场景。

(责编：王紫、吕骞)

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