人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

《老会玩儿了》安化黑茶美好生活品牌行动举行

2021年04月26日15:13 | 来源：新华网
小字号
原标题：《老会玩儿了》安化黑茶美好生活品牌行动举行

4月24日，由中国老龄事业发展基金会指导，广东卫视与中外名人文化产业集团联合主办的“适老”真人秀节目《老会玩儿了》安化黑茶美好生活品牌行动暨高马二溪皇家贡茶园开园节，在中国黑茶之乡——湖南安化县正式启动。广东广播电视台党委书记、台长蔡伏青，中国老龄事业发展基金会副理事长贾体智，中外名人文化产业集团董事长陈建平，安化县委常委、常务副县长刘卫等出席本次活动。

据了解，为推广安化县“茶旅文康”资源，借助广东卫视这一平台，开拓粤港澳大湾区市场，湖南安化县政府通过与《老会玩儿了》这一文化IP跨界合作，发起安化黑茶美好生活品牌行动，为安化黑茶品牌赋能，传播黑茶文化，助力乡村振兴。

中国老龄事业发展基金会副理事长贾体智表示，已步入老龄社会的中国，养老问题形势严峻。从产业发展角度来看，中国养老基础设施、行业发展仍存在许多亟待完善之处；城镇化进程的加快和经济的快速发展像一把双刃剑，在提升老年人生活水平的同时，也在某些方面也降低了老年人的幸福指数。倡导老年人创新养老理念，变被动“养老”转为主动“享老”，做自己喜欢做的事，有一颗进取的心，注重精神和身体的双重健康，激活人生，探索人生新活法。

蔡伏青表示，《老会玩儿了》希望通过电视节目，探索更好玩的老年生活方式，发现适合老年人群好玩儿的地方，为更多老年人群提供一种新生活方式的借鉴，这也是广东卫视“美好生活倡导者”这一频道定位的具体体现。

陈建平认为，此次选择项目落地安化，正是看中了安化丰富的茶旅文康资源，与老年人群非常匹配，希望通过本次合作，探索“文化IP+产业”新模式。

安化县相关领导表示，近年来，安化不断优化产业布局、调整产品结构、转变生产方式，以“黑茶+”的思路开展跨界融合，着力推进创新激发产业新活力，以“茶为基础、旅为融合、文为内涵、康为延伸”的茶旅文康融合发展新模式，让黑茶产业链条更长。

据了解，2020年，安化茶叶加工量8.5万吨，综合产值达230亿元，税收1.5亿元。年接待游客600万人次，实现旅游综合收入58亿元。获评中国“十三五”茶产业发展十强县，连续十二年入选中国茶叶百强县前十强，“安化黑茶”品牌价值评估达37亿元，成为进入“中欧100+100”地理标志产品互认互保名单的地标产品。“安化红茶”通过国家农产品地理标志登记。“安化松针”已通过国家农产品地理标志登记专家评审，刘仲华院士工作站落户安化。

田庄乡是安化黑茶优势产区，产茶历史悠久。辖区内的高马二溪村，享有皇家古茶园和“安化黑茶第一村”的美誉。作为湖南省首批10个农业特色小镇之一，自2007年起，乡党委政府坚持“做好高山一片茶”的发展思路，举全乡之力将田庄茶业打造成富民强乡的扶贫产业、振兴产业。从3000亩零星荒弃茶园升级为坐拥32000亩茶园的茶业资源大乡，乡镇企业从空白到集群，茶叶从卖原料到生产黑茶产品，茶业从业者也从寥寥数十人增加到常年的6000人。

(责编：王紫、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国数字经济总量跃居世界第二 “十三五”时期平均网速提升7倍以上
　　人民网福州4月26日电 （许维娜、林晓丽）“十三五”时期，我国数字化发展取得了哪些成就？25日，在第四届数字中国建设峰会主论坛上，国家互联网信息办公室副主任盛荣华发布《数字中国发展报告（2020年）》（以下简称《报告》）显示，“十三五”时期，我国数字经济总量跃居世界第二，2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到7.8%。 《报告》显示，“十三五”时期，我国信息基础设施建设规模全球领先，建成全球规模最大的光纤网络和4G网络，截至2020年底，网民规模增长到9.89亿，互联网普及率提升到70.4%，已建成5G基站71.8万个，5G终端连接数据超过2亿。…
责任明确到人 2021年长江河道采砂管理责任人名单公布
　　人民网北京4月26日电 （王仁宏）据水利部官网消息，水利部日前公布了2021年长江河道采砂管理责任人名单，确定了长江沿线各地的采砂管理各级河长、人民政府、水行政主管部门、现场监管以及行政执法责任人名单。 根据《长江河道采砂管理条例》规定，长江采砂管理实行地方人民政府行政首长负责制，沿江县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域内长江采砂活动的管理，做好长江采砂的组织、协调和监督检查工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部