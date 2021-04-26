原标题：《老会玩儿了》安化黑茶美好生活品牌行动举行

4月24日，由中国老龄事业发展基金会指导，广东卫视与中外名人文化产业集团联合主办的“适老”真人秀节目《老会玩儿了》安化黑茶美好生活品牌行动暨高马二溪皇家贡茶园开园节，在中国黑茶之乡——湖南安化县正式启动。广东广播电视台党委书记、台长蔡伏青，中国老龄事业发展基金会副理事长贾体智，中外名人文化产业集团董事长陈建平，安化县委常委、常务副县长刘卫等出席本次活动。

据了解，为推广安化县“茶旅文康”资源，借助广东卫视这一平台，开拓粤港澳大湾区市场，湖南安化县政府通过与《老会玩儿了》这一文化IP跨界合作，发起安化黑茶美好生活品牌行动，为安化黑茶品牌赋能，传播黑茶文化，助力乡村振兴。

中国老龄事业发展基金会副理事长贾体智表示，已步入老龄社会的中国，养老问题形势严峻。从产业发展角度来看，中国养老基础设施、行业发展仍存在许多亟待完善之处；城镇化进程的加快和经济的快速发展像一把双刃剑，在提升老年人生活水平的同时，也在某些方面也降低了老年人的幸福指数。倡导老年人创新养老理念，变被动“养老”转为主动“享老”，做自己喜欢做的事，有一颗进取的心，注重精神和身体的双重健康，激活人生，探索人生新活法。

蔡伏青表示，《老会玩儿了》希望通过电视节目，探索更好玩的老年生活方式，发现适合老年人群好玩儿的地方，为更多老年人群提供一种新生活方式的借鉴，这也是广东卫视“美好生活倡导者”这一频道定位的具体体现。

陈建平认为，此次选择项目落地安化，正是看中了安化丰富的茶旅文康资源，与老年人群非常匹配，希望通过本次合作，探索“文化IP+产业”新模式。

安化县相关领导表示，近年来，安化不断优化产业布局、调整产品结构、转变生产方式，以“黑茶+”的思路开展跨界融合，着力推进创新激发产业新活力，以“茶为基础、旅为融合、文为内涵、康为延伸”的茶旅文康融合发展新模式，让黑茶产业链条更长。

据了解，2020年，安化茶叶加工量8.5万吨，综合产值达230亿元，税收1.5亿元。年接待游客600万人次，实现旅游综合收入58亿元。获评中国“十三五”茶产业发展十强县，连续十二年入选中国茶叶百强县前十强，“安化黑茶”品牌价值评估达37亿元，成为进入“中欧100+100”地理标志产品互认互保名单的地标产品。“安化红茶”通过国家农产品地理标志登记。“安化松针”已通过国家农产品地理标志登记专家评审，刘仲华院士工作站落户安化。

田庄乡是安化黑茶优势产区，产茶历史悠久。辖区内的高马二溪村，享有皇家古茶园和“安化黑茶第一村”的美誉。作为湖南省首批10个农业特色小镇之一，自2007年起，乡党委政府坚持“做好高山一片茶”的发展思路，举全乡之力将田庄茶业打造成富民强乡的扶贫产业、振兴产业。从3000亩零星荒弃茶园升级为坐拥32000亩茶园的茶业资源大乡，乡镇企业从空白到集群，茶叶从卖原料到生产黑茶产品，茶业从业者也从寥寥数十人增加到常年的6000人。

(责编：王紫、吕骞)