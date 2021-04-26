人民网北京4月26日电 （王仁宏）据中央气象台网站消息，26日白天沙尘将继续影响内蒙古中西部以及西北地区，26日夜间至明天白天会给京津冀地区带来扬沙或浮尘天气。

据介绍，从25日下午开始，甘肃中西部、内蒙古西部已经出现扬沙或浮尘天气，甘肃张掖、内蒙古阿拉善盟局地出现沙尘暴。

来源：中央气象台网站

中央气象台今晨发布沙尘暴蓝色预警，受冷空气大风影响，预计26日08时至27日08时，新疆东南部和南疆盆地、内蒙古中西部、青海西北部，甘肃中部和西部的部分地区、宁夏、陕西北部、山西中北部、北京、天津、河北、山东西北部等地将出现扬沙或浮尘天气，其中新疆南疆盆地南部和内蒙古中北部部分地区有沙尘暴。

除了沙尘天气外，受冷空气影响，内蒙古中东部、华北、东北地区西部等地有6-8级风，内蒙古局地阵风10级；北方大部地区降温4-8℃。

降水方面，未来三天，华南大部、江南南部等地将有较强降水，广西中东部、广东大部、福建中南部及台湾岛、江西南部、湖南南部等地有大到暴雨，局部地区有大暴雨。

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