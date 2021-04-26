“数字化转型是做强做优做大医疗健康产业的必由之路”，4月26日，通用技术集团总经理、党组副书记陆益民在第四届数字中国建设峰会数字社会分论坛上发表主旨演讲，题为《数字赋能“健康中国”，谱写“数字大健康”的新篇章》。

数字社会分论坛以“激活数据要素潜能，擘画数字社会新蓝图”为主题，聚焦创新发展，为构筑全民畅享的数字社会建言献策。陆益民围绕数字健康，畅谈央企服务“健康中国”战略，以数字化赋能大健康产业高质量发展的布局与路径。

通用技术集团总经理、党组副书记陆益民 受访者供图

据陆益民介绍，集团目前拥有医疗机构170余家，辐射全国21个省市，医院床位数达到3.2万多张，门急诊接诊数量超过1600万人次，服务央企员工近500万人和广大居民群众，已经发展成为拥有床位数量领先、网络覆盖全、全产业链特征明显的央企医疗集团。

“国企办医是积极服务‘健康中国’战略，是落实国民健康促进政策、织牢国家公共卫生防护网的重要力量和医疗卫生领域创新的重要生力军。数字化转型是做强做优做大医疗健康产业的必由之路。”陆益民在演讲中表示。

新一代数字化技术不断完善，衍生出云HIS、医疗大数据、AI辅助诊疗、全生命周期健康服务、远程医疗等数字化应用场景。数字科技在解决医疗资源不平衡、健康信息不对称、服务监管难度大等方面发挥了重要作用。

陆益民介绍说，“通用技术集团积极顺应数字化发展趋势，致力于以数字化转型推动医疗健康产业高质量发展。”一方面，通用技术集团通过数字化支持医疗服务提质增效，加强集团管控，实现精益管理；另一方面，通过数字化优化全过程诊疗服务、提升诊疗质量、拓展服务网络、打造连锁化的“小通诊所”，形成多层级医疗机构分工明确、相互支撑、协同发展格局；同时，集团强化生态服务创新，打造全生命周期2C健康服务和特色化的2B2C企业健康服务。在科技研发方面，通用技术集团利用数字化支持医学科学研究和重点学科建设。（王仁宏）

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