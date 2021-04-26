2021年4月26日，自然资源部在官方网站（www.mnr.gov.cn)和钓鱼岛专题网站（www.diaoyudao.org.cn）发布其组织编写的《钓鱼岛及其附属岛屿地形地貌调查报告》。

该调查报告基于长期的历史调查数据，并采用最新高分辨率卫星遥感等调查方式，获取了钓鱼岛及其附属岛屿的海岛和30米以浅区域最新地形数据，编制了最新大比例尺海岛地形地貌专题图，进一步完善了钓鱼岛及其附属岛屿的基础地理数据体系，对开展钓鱼岛及其附属岛屿的资源管理与生态环境保护具有重要意义。（记者王立彬）

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