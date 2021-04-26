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APUS创始人兼CEO李涛畅谈东盟数字经济发展

2021年04月26日15:54 | 来源：人民网
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4月25日，第四届“数字中国建设峰会”在福州启幕，会议期间，与东盟相关的数字经济领域合作备受关注，APUS创始人兼CEO李涛介绍了东盟数字经济发展和APUS在东盟的发展情况。

APUS创始人兼CEO李涛。受访者供图

作为国内最早一批出海的互联网企业，也是“数字一带一路”研究中心理事单位企业代表之一, APUS长期致力于将中国先进的技术与商业模式带到海外,在新兴市场充分释放国内通信领域优势,助力消弭数字鸿沟，帮助当地构建移动互联网新生态,助推数字经济发展。截至目前，APUS旗下产品已覆盖全球200多个国家和地区,其中大部分用户来自于“一带一路”沿线。

李涛表示，“APUS一直注重本地化运营，针对东盟用户专门研发了包括相机、桌面、浏览器等在内的多个领域手机应用产品，这些产品目前在东盟地区累计下载用户量已超3亿，且仍以每年超千万的速度在快速增长。”

APUS研究院数据显示，截至2020年，东盟十国的互联网用户总数约4.8亿，占全球互联网总用户的十分之一，且日均用户使用时长高达4.79小时，用户年龄整体趋向年轻化，这代表着东盟市场在电商、娱乐、社交等数字经济发展方向存在着巨大的潜力。

东盟数字浪潮正在涌动，伴随中国与东盟“数字一带一路”建设的持续推进，双方将迎来新的一轮科技和产业变革，在人工智能、电子商务、大数据等方向打造出更多新亮点。APUS也将依托7年全球化发展经验与超20亿的累计下载用户量，深化自身的全球化战略布局，强化技术研发与产品创新，继续践行国家“一带一路”重要战略决策，加大对东盟市场的投入比重，在互联网产业全球化发展中增添中国动力，共同打造数字经济发展新引擎。

(责编：王紫、吕骞)

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