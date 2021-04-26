人民网北京4月26日电 （记者李楠桦）今日，国新办就《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2020）》（以下简称《报告》）有关情况举行发布会。全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任、国家市场监督管理总局副局长甘霖在发布会上介绍，中国持之以恒保护知识产权、优化营商环境，获得国际社会肯定，世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数》显示，中国排名第14位，是进入前30名的唯一中等收入经济体。

“2020年是极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情突如其来、世界经济深度衰退等严重冲击，中国统筹疫情防控和经济社会发展，持续推进打击侵权假冒工作，知识产权保护迈出坚实步伐，市场化、法治化、国际化的营商环境进一步优化。”甘霖说。

甘霖表示，《报告》分析了当前国际国内新形势、新挑战。从国际上看，受疫情等因素的影响，国际贸易和投资大幅萎缩，经济发展遭遇重大冲击，保护主义、单边主义上升，科技创新面临巨大阻力。从国内看，数字经济活力激发，新业态、新模式逆势蓬勃发展；自主创新加快推进，知识产权从追求数量向提高质量转变；市场主体的数量稳步增长，对优化营商环境提出新的要求。

甘霖指出，《报告》呈现了2020年保护知识产权工作情况，主要体现在六个方面。在统筹协调方面，党中央、国务院作出一系列决策部署，领导小组召开全国电视电话会，明确了年度工作要点，领导小组办公室和各成员单位积极推进落实，部门合作更加密切，区域协同更加高效。在法治保障方面，制修订了《民法典》《刑法》《专利法》《著作权法》等一批法律法规和司法解释，进一步完善符合国际规则、适应中国国情的知识产权法律体系。在行政执法方面，聚焦重点领域、重点环节、重点产品，开展系列专项行动，重拳出击遏制侵权行为。在司法保护方面，打击犯罪更加严厉，检察监督更加充分，审判质效显著提升。在社会共治方面，深化行业自律，落实市场主体生产经营主体责任，强化纠纷调解，齐抓共管的治理格局日益形成。在宣传传播方面，聚焦重点工作，通过发布报告、典型案例等多种渠道广泛宣传，形成声势影响。

甘霖表示，《报告》展现了2020年优化营商环境的主要成效，体现在四个方面。一是完善外商投资服务，发挥贸易平台作用，提高商事活动效率，投资贸易更加便利。二是进一步放宽市场准入，便利企业准入，便捷产品准入，简政放权更加充分。三是不断创新监管方式，严格竞争执法，加强产权保护，执法司法更加有效。四是有效推行帮扶措施，持续提升注册、登记等审查效率，加大减税降费力度，政务服务更加全面。

“我们将久久为功，致力打造世界创新高地和营商环境国际高地。”甘霖表示，世界银行发布的《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告指出，中国优化营商环境的改革举措，为全球其他经济体提供了借鉴，有力推动全球营商环境水平整体提升。

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