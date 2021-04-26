人民网福州4月26日电 (许维娜）“近年来，工业和信息化部会同有关部门围绕制造强国、网络强国、数字中国等发展战略，大力发展数字经济，‘十三五’时期数字经济年均增速超过16.6%，为建设数字中国提供了有力支撑。”工业信息化部党组成员、副部长王志军在第四届数字中国建设峰会上表示。

王志军介绍，在产业基础方面，我国建成了全球规模最大的光纤网络和4G网络，5G终端连接数超过2亿；在数字化转型方面，全国建成了具有一定行业区域影响力的工业互联网平台，连接工业设备数量达7000万台套，工业APP突破35万个；在发展环境方面，强化标准引领作用，制定了数据管理等一系列国家标准，持续支持国家大数据综合试验区，中国软件名城建设，加快数字产业集聚发展。

下一步,如何高质量推进数字中国建设工作？王志军指出，一是推动培育数据要素市场。建立健全数据要素市场机制，加快建立数据资源确权交易流通等基础制度和标准，推广数据管理成熟度评估国家标准，提升数据管理和开发利用水平，为数字中国建设夯实基础。

二是推动数字产业做大做强。加快5G网络规模化部署，推广升级千兆光纤网络，培育壮大人工智能、大数据、云计算等数字经济重点产业，提升核心电子元器件、关键软件等产业水平，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

三是推动产业数据化转型。加快传统产业数字化、网络化、智能化改造，深入实施工业互联网创新发展战略，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育数字驱动的制造业新模式新业态。

四是推动构建良好的数字生态。做好大数据、软件、信息通信等产业“十四五”专项规划的编制工作，加强政策协同与配套，营造适应发展规律、规范有序的数字营商环境，守好数据安全底线。

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