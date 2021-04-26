人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

工信部：从四方面高质量推进数字中国建设

2021年04月26日16:44 | 来源：人民网
小字号

人民网福州4月26日电  (许维娜）“近年来，工业和信息化部会同有关部门围绕制造强国、网络强国、数字中国等发展战略，大力发展数字经济，‘十三五’时期数字经济年均增速超过16.6%，为建设数字中国提供了有力支撑。”工业信息化部党组成员、副部长王志军在第四届数字中国建设峰会上表示。

王志军介绍，在产业基础方面，我国建成了全球规模最大的光纤网络和4G网络，5G终端连接数超过2亿；在数字化转型方面，全国建成了具有一定行业区域影响力的工业互联网平台，连接工业设备数量达7000万台套，工业APP突破35万个；在发展环境方面，强化标准引领作用，制定了数据管理等一系列国家标准，持续支持国家大数据综合试验区，中国软件名城建设，加快数字产业集聚发展。

下一步,如何高质量推进数字中国建设工作？王志军指出，一是推动培育数据要素市场。建立健全数据要素市场机制，加快建立数据资源确权交易流通等基础制度和标准，推广数据管理成熟度评估国家标准，提升数据管理和开发利用水平，为数字中国建设夯实基础。

二是推动数字产业做大做强。加快5G网络规模化部署，推广升级千兆光纤网络，培育壮大人工智能、大数据、云计算等数字经济重点产业，提升核心电子元器件、关键软件等产业水平，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

三是推动产业数据化转型。加快传统产业数字化、网络化、智能化改造，深入实施工业互联网创新发展战略，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育数字驱动的制造业新模式新业态。

四是推动构建良好的数字生态。做好大数据、软件、信息通信等产业“十四五”专项规划的编制工作，加强政策协同与配套，营造适应发展规律、规范有序的数字营商环境，守好数据安全底线。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
数字乡村建设引热议 多方探索建立可持续发展机制
　　人民网福州4月26日电 （许维娜、林晓丽）“多元共建、数字引领、助力乡村全面振兴，是当前和今后一个时期数字乡村建设的重大使命，也是建设数字中国的重要方向。”26日，中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华在第四届数字中国建设峰会数字乡村分论坛上表示。…
各地数字经济加速发展 产业数字化成主攻方向
　　人民网北京4月26日电 （记者毕磊）如今，数字经济在国民经济中的地位愈发突出。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书》显示，2002年至2020年我国数字经济占GDP比重由10.0%提升至38.6%，2020年占比同比提升2.4个百分点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部