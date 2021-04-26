本着“办实事、齐动员、重实效、传党恩”的宗旨，为了让实事覆盖更广、让群众获益更多，近日，交通运输部把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容，再次印发部内司局、部属单位层面《“我为群众办实事”项目清单》。这一清单共包含实事项目58个，将进一步推动解决群众“急难愁盼”和建立长效机制有机结合。

这些实事项目涉及改善长征沿线革命老区交通条件等支持老区建设的政策举措，也包含实施交通运输文明执法行动等为民实招硬招。

吃水不忘挖井人

关心关爱“英烈后代”和老区人民

长征时期，在湖南省汝城县沙洲村，红军战士把自己仅有的一床被子剪下一半留给老人；水口战役期间，群众把自家门板卸下来，为受伤红军当床板……一部红军长征史，一部军民鱼水情深史，滋养着共产党员为人民服务的初心。

交通运输部提出，改善长征沿线革命老区交通条件，科学谋划长征沿线革命老区公路交通发展，改善长征国家文化公园核心展示园、集中展示点对外交通条件，积极编制《“重走长征路”红色旅游公路规划》。

和革命老区建设。交通运输部供图

天地英雄气，千秋尚凛然。革命先辈用血汗滋养了红色基因，指引我们奋斗出如今国泰民安的幸福生活。

交通运输部将服务“英烈后代”和革命老区建设放在实事清单突出位置，积极推进“英烈后代”出行便捷服务，提供购票、安检、候车、乘车等优先优待服务。实事还鼓励有条件的地区制定“英烈后代”乘坐城市公共交通优惠政策，引导网约车平台公司对“英烈后代”优先派单。

革命战争时期，大别山是一座英雄的山，200多万人民投身革命；建设、改革时期，大别山是一座奋斗的山。交通运输部将编制《大别山“十四五”交通运输发展规划》，积极支持大别山革命老区交通运输发展，改善交通运输条件。

接地气、惠民生

用心用情把实事办到百姓心坎里

开展交通运输信访积案化解攻坚行动是项目清单明确的重点之一。交通运输部将指导省级交通运输主管部门和部属单位集中开展治理重复信访、化解信访积案工作，抓好源头预防，压实工作责任，按照“三到位一处理”要求，推动息诉息访，切实解决一批交通运输领域长期存在的重复信访、信访积案久拖不决问题。

“我们将努力完成化解信访积案100件，优化消减信访‘源头’增量。”交通运输部办公厅有关负责人说。

每个月，交通运输部都会对全国12328交通运输服务监督电话省级系统运行考评指标进行统计汇总，并对考评结果进行公示。这是交通运输行业奋力建设人民满意交通的重要体现。

12328交通运输服务监督电话。交通运输部供图

实事提出，提升12328交通运输服务监督功能，开通（12328）交通运输服务监督小程序，加快推进12328由单一电话向多渠道服务方式转变，增加线上服务功能，确保热线归并优化后交通运输服务监督不断档、服务质量不降低，更好发挥12328“听民声、畅民意、解民忧”作用。

据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年3月31日，全国共有227家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证336.4万本、车辆运输证125.5万本。但部分平台仍存在的接单车辆不合规、驾驶员不合规等情况，影响着群众的出行体验。为此，交通运输部将推进网约车合规信息查询服务功能上线运行，通过建立信息库，方便公众便捷、高效、精准查询。

2019年8月，交通运输部、国家发展改革委、财政部联合印发了《三部门关于进一步优化鲜活农产品运输“绿色通道”政策的通知》，明确规定整车合法装载运输全国统一的《鲜活农产品品种目录》内的产品的车辆，免收车辆通行费，还明确要求各地不得在路面环节增加针对鲜活农产品运输车辆的检查和验证，影响鲜活农产品车辆通行效率。

“绿色通道”。交通运输部供图

让新技术为交通赋能！实事提出，推进实施“智慧绿通”快检项目，通过研究利用高科技手段、大数据分析和信用机制，提高鲜活农产品运输“绿色通道”查验效率，鼓励指导各地试点设置“智慧绿通”快速查验点，减少对鲜活农产品运输车辆的收费站人工开箱检查，提高服务水平，提升用户体验。

老百姓在客运枢纽经历的安检，也将迎来联程联运安检流程上的优化。交通运输部将加快推进在若干个既有综合客运枢纽、新建综合客运枢纽，实现民航到达旅客换乘高铁（城际铁路）、民航到达旅客换乘地铁安检流程优化，让出行效率“快上加好”。

在海事领域，实事明确要实现海事证照电子化，办理结果“掌上查”，助力常态化疫情防控，提高办公效率。推行船员证书办理便捷化，推行长三角地区海船登记“不停航办证”，推动船舶审核全国通办当天发证，为群众办事带来实实在在的便利。

增供给、保工资

为乡村振兴提供更强支撑

“我们的家乡，在希望的田野上……”交通运输服务提供得好，乡村振兴就更有保障、更有底气。

交通运输部提出，提高农村地区重点时段群众出行运输服务供给能力，部署各地优化完善农村客运服务供给，并针对农忙、节假日等特殊出行需求，加强“点对点”包车、预约响应农村客运服务，优化客船运输组织和服务，切实提升农村地区重点时段群众出行运输服务供给能力和水平。

“点对点”包车。交通运输部供图

交通基础设施建设领域涉及农民工多。去年12月底，交通运输部曾专项视频调度保障农民工工资支付工作，强调要全力打好根治欠薪冬季专项行动攻坚战，切实保障农民工合法权益，让广大农民工兄弟过个欢乐祥和的春节。

今年，交通运输部还将继续重点关注农民工群体，开展公路水运工程农民工工资支付“暖心行动”。通过专题调研、监督检查、组织排查清欠等，确保农民工工资按时足额支付。此外，推动将农民工工资支付情况纳入企业信用评价，会同有关部门严厉打击恶意欠薪行为。

解难题、为人民

打通发展梗阻 优化营商环境

在多次会议中，交通运输部都提出，交通运输要为构建新发展格局当好先行，加快建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。

针对构建新发展格局的问题短板，交通运输部将加强国家公路网省际瓶颈路段建设。调查摸底国家公路网新增的省际断头路和瓶颈路段情况，制定《关于服务新发展格局进一步加强国家公路网省际瓶颈路段建设的指导意见》。

交通运输是畅通国内国际双循环的重要纽带和基础支撑。交通运输部将持续推进港站枢纽集疏运公路铁路建设，以国家综合交通枢纽城市、国家物流枢纽布局载体城市为重点，推动完善港口等港站枢纽集疏运公路铁路，畅通“微循环”，提高综合交通运输网络效率，降低物流成本。对此，将制定实施工作方案和配套政策，采取竞争性评审的方式支持和带动地方共同推进建设，为物流行业降本增效、降本增“绿”。

“学党史、办实事”是行动不是口号。在交通执法领域，最根本的是体现以人民为中心。

找准痛点，精准发力——交通运输部将部署通过深入调查研究，从制度条文、执法规范、服务管理等方面，认真查找人民群众反映强烈的交通运输行政执法中存在的突出问题，制定《交通运输文明执法规范》，明确行政执法人员职业道德规范、执法语言举止规范、着装勤务规范和执法禁令，组织开展交通运输文明执法行动。

组织开展交通运输文明执法行动。交通运输部供图

交通运输部58个

“我为群众办实事”项目清单

01开展交通运输信访积案化解攻坚行动

主要目标：集中开展治理重复信访、化解信访积案工作，推动息诉息访，切实解决一批交通运输领域长期存在的重复信访、信访积案久拖不决问题，确保行业和社会大局稳定。

02实施交通运输文明执法行动

主要目标：印发《交通运输文明执法规范》。明确交通运输领域行政执法人员职业道德规范、执法语言举止规范、着装勤务规范和执法禁令。组织开展交通运输文明执法行动。着力解决交通运输行政执法中存在的突出问题，切实提升执法素质形象。

03实施交通运输法规“便利查”行动

主要目标：在交通运输法规查询系统增加全文搜索、在线分享、二维码生成和在线打印等功能，并优化分类检索、高级检索等检索功能。有条件的规章项目增加相关政策解读信息。

04持续推进港站枢纽集疏运公路铁路建设

主要目标：制定实施“推进综合货运枢纽及集疏运公路铁路建设的工作方案”和相关配套政策。以国家综合交通枢纽城市、国家物流枢纽布局载体城市为重点，采取竞争性评审的方式支持和带动地方共同推进港站枢纽集疏运公路铁路建设。畅通“微循环”，提高综合交通运输网络效率，降低物流成本。

05优化港口岸线使用管理

主要目标：形成全国港口岸线资源使用现状调研报告。优化深水岸线标准，落实“放管服”要求，优化行政审批，加强事中事后监管。修订《港口岸线使用审批管理办法》，指导岸线节约集约利用，提升行业治理能力。

06加强国家公路网省际瓶颈路段建设

主要目标：针对构建新发展格局的问题短板，调查摸底国家公路网新增的省际断头路和瓶颈路段情况，制定《关于服务新发展格局进一步加强国家公路网省际瓶颈路段建设的指导意见》。

07改善长征沿线革命老区交通条件

主要目标：科学谋划长征沿线革命老区公路交通发展，改善长征国家文化公园核心展示园、集中展示点对外交通条件，编制完成《“重走长征路”红色旅游公路规划》。

08支持大别山革命老区交通运输发展

主要目标：科学谋划大别山革命老区交通运输发展，改善大别山革命老区交通运输条件，编制完成《大别山“十四五”交通运输发展规划》。

09开展消费帮扶助力乡村振兴

主要目标：重点帮助我部定点帮扶和对口支援地区销售特色农产品，完成消费帮扶计划，巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴战略实施。

10开展全国交通运输职业院校帮扶行动

主要目标：组织交通运输职业院校开展帮扶行动，通过互派教师、管理人员、学生交流等方式补短板、强弱项，提高全国交通运输职业院校的整体水平。

11推进实施村道安全生命防护工程

主要目标：加强村道安全隐患排查，实施村道安全生命防护工程4万公里，提高人民群众安全感。

12加强国省干线公路与城区道路有效衔接

主要目标：研究制定《城镇化地区公路工程技术标准》；指导各地规范有序办理管养事权移交，明晰管养主体责任，取消车辆通行费收费等事宜，实现国省干线公路与城镇道路平稳过渡和有效衔接，优化车辆通行条件，服务公众便捷高效出行。

13开展公路水运工程农民工工资支付“暖心行动”

主要目标：将农民工工资支付保障情况纳入市场督查，重点检查农民工工资相关制度落实情况和工资发放情况，督促有关单位加强整改，夯实工作基础。聚焦元旦、春节等重点时点，开展专项排查清欠，确保工资按时足额支付。

14推进实施“智慧绿通”快检项目

主要目标：研究利用高科技手段、大数据分析和信用机制，提高鲜活农产品运输“绿色通道”查验效率，鼓励指导各地试点设置“智慧绿通”快速查验点。减少对鲜活农产品运输车辆的收费站人工开箱检查，提高服务水平、提升用户体验。

15推动建立嘉陵江全线多梯级船舶过闸联合调度机制

主要目标：印发《嘉陵江梯级通航建筑物联合调度规程》，搭建嘉陵江梯级通航建筑物联合调度信息平台，实现手机APP在线申报过闸和“一次报闸，全线通过”，有效压缩船舶全线过闸时间，切实提高船民和航运企业满意度。

16开展“英烈后代”出行便捷服务

主要目标：为持退役军人事务部发放的优待证或持烈士证明书（复印件）的“英烈后代”及随行家属乘坐客运车辆，提供购票、安检、候车、乘车等优先优待服务。鼓励有条件的地区制定“英烈后代”乘坐城市公共交通优惠等优待政策。引导主要网约车平台公司对“英烈后代”提供优先派单服务。

17提升12328交通运输服务监督功能

主要目标：上线运行12328交通运输服务监督小程序，发挥线上服务监督作用，确保热线归并优化后交通运输服务监督不断档、服务质量不降低，更好发挥12328 “听民声、畅民意、解民忧”作用。

18提升北京大兴国际机场旅客集疏运能力

主要目标：优化完善机场巴士运营线路，延长大兴机场线和机场巴士重点线路运营时间，在大兴机场线与10号线草桥站换乘通道设置自动人行道，让旅客出行更加便捷。

19提高农村地区重点时段群众出行运输服务供给能力

主要目标：部署各地优化完善农村客运服务供给，有针对性提供包车和预约响应农村客运等服务，解决好农忙等重点时段群众出行需求。

20优化客运枢纽旅客联程联运安检流程

主要目标：加快推进在若干个既有综合客运枢纽、新建综合客运枢纽，实现民航到达旅客换乘高铁（城际铁路）、民航到达旅客换乘地铁安检流程优化。

21推进网约车合规信息查询服务功能上线运行

主要目标：公开发布网约车合规信息查询服务功能，为社会公众提供网约车车辆和驾驶员合规信息查询服务。

22加快推进线上线下“司机之家”建设

主要目标：让更多货车司机深入了解“司机之家”，为广大货车司机提供经济实惠、方便快捷的餐饮、休息、淋浴、洗衣等服务，采取切实举措，推动解决货车司机面临的突出矛盾和问题，切实改善货车司机工作休息环境和条件。

23防范化解交通运输安全生产重大风险

主要目标：摸清行业安全生产重大风险底数，运用信息化和大数据手段，实施重大风险分级管控和动态监测、管控、预警机制，加快建立行业安全生产重大风险“五个清单”，建立交通运输安全生产重大风险“一张图”。

24开展农村公路建设质量志愿帮扶服务

主要目标：组织试验检测机构志愿开展农村公路质量检测帮扶服务、试验检测机构进现场技术服务以及对县级农村公路监管人员培训。帮助提升农村公路质量监管能力和水平，志愿帮扶项目向进村入户的农村公路倾斜，助力建设“四好农村路”。

25优化交通运输网上政务服务平台

主要目标：开发完成交通运输部政务服务平台网页无障碍版本。增加语音朗读、字体放大、大字幕等无障碍访问功能，方便老年人使用，并向省厅推广。

26减轻基层科技统计调查负担

主要目标：在保障基本统计需求的前提下，进一步精简科技统计调查指标，完善统计信息管理平台功能，将按项目统计改为按机构统计。修订《交通运输科技统计调查制度》，形成年度统计调查报告分送各省（区、市）交通运输主管部门、有关企业、高校、科研院所等参考。

27优化交通运输重点产品质量监管

主要目标：针对群众反映问题较多、质量问题比较突出、在行业应用量大面广的电子不停车收费设备、道路运输车辆北斗导航车载终端、公路波形梁钢护栏等8项重点产品，组织有关检验机构开展产品质量监督抽查，查处不合格产品生产企业并督促整改，提升行业质量水平，维护市场秩序，保障群众利益。

28为部离退休干部提供精准定制服务

主要目标：为部离休干部建档立卡，建立“一人一策”台账，建立结对联系和困难帮扶机制，定期配送生活物资。帮助提高老年人运用智能技术能力。为有需求的离休干部、高龄和生活不能自理的老同志购买服务项目。为有需求的离休干部和自理有困难的老同志进行家庭适老化改造，推动老旧家属区小区电梯安装。

29提升“12395”电话服务水平

主要目标：全国沿海和长江12395水上遇险求救电话全覆盖，内陆水域地区12395水上遇险求救电话基本覆盖。研究推动12395水上遇险求救电话具备天气海况预报功能。

30实现海事证照电子化，办理结果“掌上查”

主要目标：按应发尽发原则，明确推行电子证照范围。根据国家相关要求，明确电子证照标准。完善海事政务平台建设，实现电子证照在线办理及发放。通过海事局“一网通办”微信小程序实现海事行政许可办理结果查询。

31推行船员证书办理便捷化

主要目标：船员证书办理依据、条件、程序、方式等要素在网站上一次性告知。对涉及多个船员证书项目的材料、表单进行合并，实现一次性提交。对船员一次性申请的多个证书项目实现一次性受理。

32推行长三角地区海船登记“不停航办证”

主要目标：发布《关于进一步优化长三角地区海船变更船籍港流程的指导意见》，建立上海、浙江、江苏三地业务协同机制，实现因船舶买卖、船舶所有人住所变更、船舶共有情况变更等情形的“不停航办证”服务，实现减环节、减材料、减时限。

33推动船舶审核全国通办当天发证

主要目标：修订《航运公司安全管理体系审核发证程序》，优化船舶审核发证工作机制，实现国内航行船舶审核发证全国通办和当日发证。方便企业办理安全管理证书事项，提高审核发证效率，减少船期延误，节省企业费用。

34实行海事政务办理告知承诺制

主要目标：落实推进“减证便民”原则，公民、法人和其他组织在申请办理海事政务服务事项时，可以通过提交《告知承诺书》替代部分申请材料或免于原件核验。

35开展水上安全培训和渔业潜水减压病预防

主要目标：对近年事故多发海域渔民开展预计1-2期海上安全培训，增强安全意识。普及渔业潜水人员关于预防减压病的相关知识，有效减少减压病发生。

36开展防溺水及船舶避险“春风行动”

主要目标：针对近年事故多发海区渔业人员开展防溺水、船舶避险等多期培训。

37加快推进水上综合服务区建设

主要目标：积极督促协调长江沿线地方政府，加快推进水上综合服务区建设，提升服务能力。总结形成服务区服务管理制度和管理机制。在长江干线各省市至少建成1处水上综合服务区。

38加快船舶水污染物联合监管与服务信息系统推广应用

主要目标：督促辖区内码头、船舶污染物接收单位、船舶安装使用船舶水污染物联合监管与服务信息系统，加强信息系统间对接，优化系统功能，做好运维服务，开展信息系统推广应用。2021年6月底前覆盖长江经济带内河码头。2021年底前基本覆盖到港中国籍营运船舶。

39深化长江港航企业高质量发展“春暖行动”

主要目标：起草并组织实施《2021年长航局服务港航企业工作措施》。征集长江港航企业服务需求，进一步助力长江港航企业有效应对疫情影响，增强长江航运市场主体发展活力，进一步营造良好营商环境。

40免费开展长江航运企业安全生产风险防控培训

主要目标：编制《长江航运企业安全生产风险评估与防控》等培训资料，免费开展多种形式风险防控培训宣传教育。提升航运企业安全生产风险防控能力，有效预防水上交通事故的发生。

41持续提升琼州海峡客滚运输服务水平

主要目标：继续推进琼州海峡客滚运输一体化工作，开展琼州海峡船舶通航饱和度研究，完善琼州海峡客滚运输标准船型系列，进一步优化班期方案和班期表，科学投放船舶运力，减少高峰时段过海旅客待渡时间。

42协调推进西江航运干线船舶碰撞桥梁隐患治理

主要目标：组织提出西江航运干线航道的区段通航代表船型和代表船队，协同开展西江航运干线航道安全风险隐患排查治理，提升西江航运干线的安全文明水平。

43提高船舶产品认可效率

主要目标：主动服务新发展格局，集中资源，加快推进国内自主技术船用产品的认可进程，认可时间缩短30%。

44拓展船舶远程检验服务

主要目标：发布国内营运船舶和远洋渔船远程检验指导性文件；开展国内航行船舶和远洋渔船远程检验不少于20艘，解决不能登轮检验难题。

45助力地方船检机构技术能力提升

主要目标：通过开展地方船检验船师技术培训，与地方交通运输部门建立战略合作协议，向地方船检机构赠送船舶审图工程计算软件等方式。提升地方船检验机构技术能力，提高船舶安全质量水平。

46便利中国船级社客户获取规范性文件

主要目标：实现有效规范电子版本覆盖率达到100%。增加网上软件功能，提升相关软件友好性。

47提高现场验船师劳动保护配置率

主要目标：按规定和现场检验单位需求，验船师劳动保护用品100%配置到位。

48开展智力帮扶助力乡村振兴

主要目标：组织青年志愿者赴革命老区和部定点扶贫点开展志愿服务，提供决策咨询，开展科技服务，帮助地方解决实际问题，提出技术能力项目清单，主动服务“四好农村路”示范创建、“美丽农村路”建设、农村公路安全生命防护工程和县乡村三级农村物流体系建设等工作。

49开展“船员幸福提升”工程

主要目标：建设船员在线教育培训平台，服务船员学习和技能提升。免费开展船员就业指导和职业生涯规划，服务船员职业发展。免费开展船员法律咨询服务，协助维护船员权益，建设船员之家。

50开展科研科创科普进社会活动

主要目标：组织科研骨干、青年志愿者，开展交通科普进社会活动，让科研进企业、科创进机关、科普进校园，传播交通科技科普知识。

51服务水运绿色低碳发展

主要目标：研发推广应用船舶尾气遥测仪、船舶黑烟检测App等船舶污染监测系列产品，降低海事执法人员登船抽查工作强度和执法成本，实现船舶尾气污染监管智能化水平提升50%。

52开展水运工程造价定额便民服务

主要目标：依托水运工程造价网，提供免费计价咨询服务，提升造价定额从业人员管理服务水平。

53优化部管理干部学院学习环境

主要目标：建成录播教室、完善网络培训教学设施设备，浓厚校区文化氛围。

54做好12328与12345并行运行服务保障工作

主要目标：开展12328月度考评，促进各地交通运输服务监督水平提升。协助起草12328热线归并工作通知。保障部级12328平台稳定运行，按照要求开展数据分析工作，支撑行业科学决策，提升为民服务水平。

55开展交通运输职业资格“便民服务”工程

主要目标：压缩公路水运工程试验检测专业技术人员、机动车检测维修专业技术人员职业资格考试成绩查询和合格人员名单公布及证书寄送时间并免费快递到家。在交通运输职业资格考试、职业技能鉴定报名和登记服务中，全面推行告知承诺制，从业人员不需再提供身份证、学历证和工作年限等证明材料。继续推进公路水运工程试验检测专业技术人员、机动车检测维修专业技术人员职业资格考试报名网上缴费，使从业人员考试缴费更方便。

56开展高速公路“安心行”服务

主要目标：开发高速公路服务区信息统计平台，为公众出行提供停车、加油、充电、餐饮等信息。研发高速公路应急救援信息统计平台，实现高速公路应急救援信息汇聚，提高公众出行信息服务整体能力。

57助力部属高校教师成长成才

主要目标：发挥大连海事大学特色优势，拓展办学资源和空间，改善教师学习、工作环境和条件。围绕“5+1”六项交通要素和“双一流”六个平台方向，进一步凝练学科发展方向，构建以“团组-团队-梯队”为架构的师资人才队伍格局。通过多种方式为青年教师、团队开展1对1的“个性化”托举服务，提升科研能力。

58推动部属高校学生高质量就业

主要目标：大连海事大学落实四级联动机制，深耕细作就业市场，“三全”加强学生职业发展与就业指导，推进未就业学生“一生一策一方案”，线上线下联动做好学生就业工作，有就业意愿的毕业生年终就业率不低于95%。

(责编：王连香、高雷)