滴滴出行正式开通老年人电话叫车热线。受访者供图

为给老年人提供更便捷的出行服务，在交通运输部等主管部门的指导下，滴滴出行已在全国正式开通全国老年人电话叫车热线4006881700，为老年人提供电话叫车服务。

同时，滴滴已于1月22日在全国上线“滴滴老年版”微信小程序。用户在小程序内可设置超市、学校、子女住址、医院等10个常用地址，老年人只需选择常用地址，即可实现“一键叫车”，目前小程序“一键叫车”可支持呼叫滴滴快车。

老年人打车400热线由滴滴客服“老年人电话叫车小组”专项接线。当老年人有出行需求时，可直接拨打4006881700或点击“滴滴老年版”小程序中的“电话叫车”按键，告知客服自己的出发地和目的地，客服会立即帮助老年人用户代叫车。目前，老年人打车400热线可支持呼叫接入平台的出租车，即快的新出租，未来“电话叫车”将覆盖更多车型和服务。

叫车成功后，平台会向老年人用户发送短信，提示车辆预估到达时间、车牌号等信息；车辆到达后，会再次短信通知用户，并提供司机的联系方式（虚拟号码），如有需要，老年人可直接与司机电话沟通；行程结束后，可使用现金支付或扫码支付。

同时，滴滴将积极与交通运输部以及各地主管部门沟通，尽快接入交通运输部95128老年人电话叫车热线，并为95128的落地提供支持。未来滴滴会不断打磨完善产品和服务，探索为老年人提供优先派单、在滴滴出行App设置老年人打车专属入口等功能，以更好地便利老年人出行。

科技有爱，以人为本，普惠和包容不分年龄。未来滴滴将持续联合社会各界，走进社区、助老机构及其他老年人组织，帮助老年人群更好地融入到数字生活中，并持续收集老年人群的反馈意见。滴滴将持续通过高效易用的产品，为更多人提供更有温度的服务，让老年人的出行更便利、更暖心、更有幸福感。

(责编：王连香、吕骞)