人民网北京4月26日电 （记者毕磊）如今，数字经济在国民经济中的地位愈发突出。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书》显示，2002年至2020年我国数字经济占GDP比重由10.0%提升至38.6%，2020年占比同比提升2.4个百分点。从各省发展情况看，数字经济已成为地区经济发展竞争的重要抓手。

中国信息通信研究院副院长王志勤指出，数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。伴随着新一轮科技革命和产业变革持续推进，叠加疫情因素影响，数字经济已经成为当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，是国民经济的核心增长极之一。

数据显示，2020年各地区数字经济发展水平基本延续前几年发展态势，经济发展水平较高的省份，数字经济发展水平也较高。从总量来看，2020年有13个省市数字经济规模超过1万亿元，包括广东、江苏、山东、浙江、上海、北京、福建、湖北、四川、河南、河北、湖南、安徽等，另有8个省市数字经济规模超过5000亿元，分别为重庆、辽宁、江西、陕西、广西、天津、云南、贵州等。

从占比来看，北京、上海数字经济占GDP比重全国领先，分别达到55.9%和55.1%；从增速来看，贵州、重庆、福建数字经济增速位列前三甲，2020年增速均超过15%。

各地数字经济发展整体呈现高中低梯度分布特征，各地在实现自身数字经济跃升式发展的同时，不断辐射带动周边区域，形成极核、点轴、多极网络等典型模式。

各地数字经济发展呈现出百花齐放的态势。四川提出了“力争到2022年数字经济规模超过2万亿元，占GDP比重达到40%”的发展目标，并明确“打造西部领跑、全国领先的数字驱动发展高地”；江西提出把数字经济作为“一号工程”来抓；贵州发布全国首个省级数字经济发展规划，重点发展资源型、技术型、融合型、服务型数字经济；广西以做强中国-东盟信息港为战略支点，着力打造面向东盟的数字经济合作发展高地。

“2020年我国数字产业化占数字经济比重为19.1%，产业数字化占数字经济比重达80.9%，为数字经济持续健康发展输出强劲动力。”王志勤认为，产业数字化是各地数字经济发展的主攻方向。

在刚刚开诊的成都京东方医院里，医院的智慧药房配备全自动发药机、全自动单剂量分包机、箱式物流传输系统、智能药柜、合理用药软件等智能化设备，一方面提高处方流转效率，实现由传统的“人等药”，转变为“药等人”，同时也能够有效协助医生、药师等临床专业人员降低配药差错，保障患者用药安全有效。

“在数字经济领域，我们目前关心较多的主要是一些新技术，包括大数据、云计算、区块链等，还有互联网平台。”中国工程院院士、北京理工大学校长张军说，数字经济需“脱虚向实”，支撑第一产业和第二产业发展，才能真正将产业数字化带动起来。

工业和信息化部副部长王志军表示，要推动数据化转型走深走实，加快传统产业的数字化、网络化、智能化改造，深入实施工业互联网创新发展战略，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育数字驱动的制造业新模式新业态。

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