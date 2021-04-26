人民网福州4月26日电 （许维娜、林晓丽）“多元共建、数字引领、助力乡村全面振兴，是当前和今后一个时期数字乡村建设的重大使命，也是建设数字中国的重要方向。”26日，中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华在第四届数字中国建设峰会数字乡村分论坛上表示。

数字乡村分论坛现场。人民网 焦艳摄

作为首次亮相数字中国建设峰会的分论坛，数字乡村分论坛以“多元共建，数字引领，助力乡村全面振兴”为主题。立足新发展阶段，建设数字乡村该如何发力？多位与会嘉宾表示，参与数字乡村建设的路线仍有较大的提升空间，数字乡村建设之道，需探索建立可持续发展机制。

中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华。人民网 焦艳摄

盛荣华指出，过去一年来，全国农村信息基础设施进一步完善，农村数字经济快速发展，农业农村数字化转型快速推进，乡村信息惠民、便民持续深化。人民群众的幸福感、获得感也不断提升。

对此，他提出五点建议：一是强化统筹协调，积极构筑数字乡村建设多元共建的工作格局；二是充分发挥信息化的引领作用，推动数字乡村全面赋能乡村振兴；三是注重发挥试点引入作用，积极探索全面推进数字乡村建设的有益经验；四是巩固拓展网络扶贫成果，增强脱贫群众发展的内生动力；五是加强乡村网络文化正面宣传，促进数字乡村建设模式、总结和经验交流。

“中国电信始终坚持把建设数字中国实施乡村振兴等作为集团公司的重中之重，为数字乡村的建设助智赋能。”中国电信集团副总经理、党组成员张志勇说，未来将从三方面发力：一是实施数字乡村基础设施建设工程；二是实施数字乡村应用创新工程；三是实施数字乡村信息惠农的服务工程。

“我们希望动员社会各界的力量来共同参与，来支持网络扶贫行动和数字乡村建设这项伟大的工程。”中国互联网发展基金会理事长马利在会上表示。

中国互联网发展基金会理事长马利。人民网 焦艳摄

马利表示，一是凝聚起社会力量。从2016年起，在网信办的指导下，中国互联网发展基金会与中国扶贫基金会联合中国电信、京东、腾讯等15家网信企业发起了网络公益扶贫联盟。三年多来，组织开展了很多的活动，如：扶贫惠农计划、善行者书路计划、三区三州的中小学图书室网络公益支持计划等。

二是抓好防控助力民生保障。据不完全统计，包括网络公益扶贫联盟成员在内的网信企业，为疫情防控捐赠的总额达50多个亿。此外，联盟还充分发挥各自互联网技术平台优势，加强了疫情期间的民生保障，助力网络扶贫向纵深发展。

三是组织供需对接，促进数字乡村建设的发展。联盟在武汉召开的战疫战贫行动总结交流会上，发布了社会力量参与支持数字乡村建设的倡议书，举行了网信企业支持湖北省所有的乡村建设的项目签约仪式，当即合作项目就达50多项。另外，今年3月还成功举办了网络公益联盟数字乡村聚力主题活动日。

中国扶贫基金会理事长郑文凯则表示，在新阶段开启之时，数字峰会举办数字乡村论坛，启动数字乡村聚力行动，探讨数字乡村发展，这对于推进网络化、信息化在乡村领域、在三农领域的实际应用具有重大的现实意义。

中国扶贫基金会理事长郑文凯。人民网 陈永整摄

郑文凯指出，根据新形式、新任务需要，经过认真研究协商，扶贫基金会和中国互联网发展基金会将凝聚各方面力量，继续共同搭建好网络公益联盟平台。

“我们将紧密围绕广大农村地区，特别是欠发达地区巩固成果、推进振兴的实际需求。在促进乡村产业发展、产品销售、品牌打造、生态保护、文化传承、乡村治理和助学助教、卫生健康、公共服务等多方面的数字化智能化信息化专业化帮扶上，要找准不同的切入点，组织实施群众参与式、落地生效式的社会帮扶的项目。”郑文凯说。

“农业数据资源最为丰富，农民对数字技术的需求最为迫切，农村发展数字经济潜力最为巨大。”农业农村部信息中心主任王小兵分析认为，数字乡村要抓住三大着力点，一是智慧农业，二是乡村社会的数字化治理，三是涉农的部门治理体系和治理能力的现代化。

农业农村部信息中心主任王小兵。人民网 陈永整摄

“农业农村的数字化也可以说是‘数字无所不在，创新无中生有’，数字的服务，应该做到无微不至，数字乡村的发展前景无边无界。” 王小兵总结道。

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