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“发现最美铁路”：“雕刻工匠”王金良的列车人生

2021年04月26日18:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （黄盛）用铅笔在西瓜皮上画好图案，拿起中号刻刀把瓜的硬皮去掉，再根据造型挖瓤、镂空、切割……不一会，在北京西开往重庆北的Z3次普速列车上，餐厨王金良用自己娴熟的技艺雕刻出一个线条流畅、透光度高、立体感强的西瓜花。

今年62岁的王金良，自1978年12月到铁路上班后，一直在京广线、京沪线、京九线的普速列车和京藏线的高原列车上做着餐厨服务。在43年间的列车餐厨生涯里，王金良根据旅客不同的饮食需求烹饪出不同口味的菜品，并用娴熟的技艺将西瓜、东瓜等普通的果蔬雕刻出美轮美奂的花样作品，丰富着旅客们的味蕾。

王金良正在西瓜上雕刻花纹。国家铁路集团供图

“硬座车厢的旅客因为出汗多，更喜欢‘重口’一点饭菜；往上海和深圳方向的旅客口味偏甜，但上海更甜，深圳则更偏重鲜、嫩……”说起来列车上的餐厨工作，浓眉大眼的王金良告诉人民网，普速列车上的旅客大多属于长途出行，复合不同地域特色、色香味俱全的菜品是漫长旅途中的心灵抚慰，也是浓郁铁路情最打动人心的地方。

为了这份打动人心的情愫，王金良苦练自己的“基本功”。王金良记得，从1978年参加工作到1986年，他不仅跟着师傅学到了基本的厨艺与雕刻技艺，还自费报名参加了雕刻培训班，食材雕刻手艺就是这样积累起来。

王金良介绍自己的雕刻工具。 国家铁路集团供图

王金良一边说着一边展示着自己的“兵器库”。“兵器库”里装着百十件雕刻工具，其中考取一级厨师时奖励的食品雕刻工具让他印象深刻。1989年，王金良在大连学习并考取了一级厨师，这把食品雕刻刀就是那时候获得的奖品。“也就1989年前后那会，我差不多每个月会服务8趟北京至上海的车次，每次上班都会买5块钱的白萝卜带上车随时练习。”王金良说，到达上海后也“宅”在公寓里继续“练功”。

不仅雕刻果蔬，为了提高厨艺，王金良自费买了很多烹饪书籍和录像带，还利用休息时间到和平饭店、前门烧麦店、烤鸭店等地免费帮厨学习技艺。记满了烹饪知识的学习笔记，王金良有厚厚的一摞。每当做出自己比较满意的菜品或者看到其他人做出的精美菜肴，王金良都会用照片记录下来，以便激发自己在工作中的灵感，提升菜品质量。

王金良站在普速列车的厨房里准备做菜。 国家铁路集团供图

“瓜子、花生、矿泉水早已不是飞速发展的铁路时代的餐饮特点。五六平米的火车厨房也能做出星级酒店的味道。”王金良说，每趟车上的餐料品种和数量有限，大厨就更不能马虎。煎炒烹炸里的细枝末节最考验烹饪经验，也最饱含为旅客服务的真心。

“不要觉得普速列车就只有简陋的盒饭套餐。”王金良告诉人民网，从炉火、煤气到现在电磁灶，普速列车的餐饮设备也随着时代的发展而迭代。“如今北京客运段Z3次列车单程运行18小时24分，停靠七个车站，乘客吃得舒服是我们服务的关键。”王金良说完走进Z3车次的厨房，准备下一批旅客的可口饭菜。

(责编：王连香、高雷)

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