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监管部门重拳出击！斩断住房租赁企业爆雷根源

2021年04月26日18:56 | 来源：新华社微博
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　　住房和城乡建设部等6部门近日联合印发《关于加强轻资产住房租赁企业监管的意见》，加强从业管理，规范住房租赁经营行为，要求住房租赁企业应当在商业银行设立1个住房租赁资金监管账户，向所在城市住房和城乡建设部门备案，并通过住房租赁管理服务平台向社会公示。住房租赁企业单次收取租金超过3个月的，或单次收取押金超过1个月的，应当将收取的租金、押金纳入监管账户。同时，意见禁止套取使用住房租赁消费贷款。住房租赁企业不得变相开展金融业务，不得将住房租赁消费贷款相关内容嵌入住房租赁合同，不得利用承租人信用套取住房租赁消费贷款，不得以租金分期、租金优惠等名义诱导承租人使用住房租赁消费贷款。（记者王优玲）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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