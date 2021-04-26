原标题：在科技创新中贡献巾帼力量

□ 中国妇女报全媒体评论员

奋进新征程、实现新蓝图，科技创新是重要引擎。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，大力实施创新驱动发展战略，推动我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革。习近平总书记对充分发挥科技人才作用、加快我国科技创新、实现科技自立自强提出一系列新理念、新思想、新战略，为我国科技创新事业发展指明了方向，提供了根本遵循。

加快科技创新，是新时代的“必答题”。在抗击新冠肺炎疫情中，科技创新在病毒溯源、药物研发、疫苗研发、检测试剂等方面都发挥了重要作用。进入新发展阶段，科技创新在提升综合国力、推动经济发展、助力乡村振兴、驱动健康中国等方面的重要作用将更加凸显。当下，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力，加强科技创新，须臾不可放松。

加快科技创新，离不开巾帼力量。我国约有近4000万女科技工作者，在基础理论、应用技术、工程实践等各个方面发挥着重要作用。建设世界科技强国，实现科技自立自强，广大女科技工作者义不容辞，责无旁贷。科技创新巾帼行动的启动必将激励广大女科技工作者坚持“四个面向”，强化责任担当，勇攀科技高峰，在科技自立自强、建设科技强国中发挥“半边天”重要作用。

将科技创新巾帼行动做深做实，需要广大女科技工作者潜心科研攻关、勇于追梦逐梦，做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。发扬“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的科学家精神，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，把论文写在祖国大地上，把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。要在打好关键核心技术攻坚战上勇攀高峰，在加速科技成果转化上主动作为，在普及科学知识上发挥所长，在实现高质量发展中贡献力量。

将科技创新巾帼行动做深做实，妇联组织要切实承担起引领服务联系妇女的职责使命。在思想政治引领、价值观引领中把广大女科技工作者紧紧团结在党的周围。积极搭建平台，在宣传表彰、成果转化、助农兴农、交流合作等方面为广大女科技工作者助力。推动出台相关政策措施，支持女科技人才参与科技计划项目和人才计划、参与科技管理和决策，进一步营造促进女科技人才发展的制度环境。做好心理疏导、健康关怀、养老育幼等方面的精准服务，进一步增强广大女科技人员的荣誉感和幸福感，激发她们的科技创新热情，把精力投入到关键核心技术攻关上，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴贡献巾帼力量。

使命在心，重任在肩。让我们以高度的政治自觉学习好宣传好贯彻好习近平总书记关于科技创新的重要指示精神，以科技创新为己任，肩负起建设创新型国家、建设世界科技强国的历史重任，建功“十四五”，奋斗新征程。

(责编：李源、初梓瑞)