全国三八红旗手名单
2021年04月26日19:44 | 来源：中国妇女报
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原标题：全国三八红旗手名单
杨 慧 中国航天科技集团有限公司五院总体设计部导航卫星在轨管理项目办总指挥、 总设计师
刘崇华 中国航天科技集团有限公司五院总体设计部科技委副总设计师
徐 倩 中国航天科技集团有限公司一院一部11室副主任设计师
潘宇倩 中国航天科技集团有限公司五院通信与导航卫星总体部导航卫星总体研究室党支部书记、副主任
李文君 中国航天科技集团有限公司一院12所10室主任设计师
赵雯雯 中国航天科技集团有限公司五院西安分院有效载荷总体部主任设计师
杨 莹 中国航天科技集团有限公司六院11所(京)5室主任设计师
于清华 中国航天科技集团有限公司八院804所软件测评事业部主任
史 青 中国航天科技集团有限公司九院704所9室主任
孙 靖 中国航天科技集团有限公司一院211厂副总工程师
贺丽生 中国科学院深海科学与工程研究所研究员
(责编：李源、初梓瑞)
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