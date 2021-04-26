我国进一步加强人大预算审查监督推进依法行政、依法理财
2021年04月26日19:46 | 来源：新华网
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新华社北京4月26日电（记者申铖）全国人大常委会关于加强中央预算审查监督的决定修订草案26日提请十三届全国人大常委会第二十八次会议审议。修订草案按照坚持改革与法治相统一、相促进的原则，将人大预算审查监督有关改革举措、成功经验和有效做法上升为法律规定，对进一步推进依法行政、依法理财，加快建立现代财政制度，具有重要意义。
近年来，根据党中央决策部署和加强人大预算决算审查监督职能的改革要求，一系列重要改革举措相继出台。新时代人大预算审查监督制度不断健全完善，预算审查监督工作取得新进展、新成效。
全国人大常委会预算工作委员会主任史耀斌向会议作说明时表示，适应新时代、新发展阶段的新形势和新要求，对1999年12月九届全国人大常委会第十三次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于加强中央预算审查监督的决定》作出修订，是十分必要的，也是切实可行的。
据介绍，此次提请审议的修订草案共有12条，分别对全口径审查和全过程监管、预算编制监督、预算初步审查、预算执行监督、预算调整审查、决算审查、预算绩效审查监督、审计监督、审计查出问题整改情况监督、强化预算法律责任、发挥全国人大代表作用、预算工作委员会职责等作出规定。
“按照坚持改革与法治相统一、相促进的原则，将人大预算审查监督有关改革举措、成功经验和有效做法上升为法律规定，对进一步贯彻落实党中央改革部署，全面贯彻实施预算法，更好发挥人民代表大会制度的国家根本政治制度作用，对进一步推进依法行政、依法理财，加快建立现代财政制度，具有重要意义。”史耀斌说。
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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