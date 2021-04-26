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个人信息处理不可默认勾选！工信部就App新规征求意见

2021年04月26日19:47 | 来源：新华网
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新华社北京4月26日电（记者张辛欣）工信部26日公开征求《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定（征求意见稿）》的意见。征求意见稿明确，从事App个人信息处理活动的，应遵循“知情同意”“最小必要”两项重要原则，应当采取非默认勾选的方式征得用户同意。

征求意见稿对App治理的全链条、全主体、全流程予以规范，规定了App开发运营者、App分发平台、App第三方服务提供者、移动智能终端生产企业和网络接入服务提供者在App个人信息保护方面的具体义务。

征求意见稿提出，App个人信息处理活动应当采用合法、正当的方式，应当在App登录注册页面及App首次运行时，通过弹窗、文本链接及附件等简洁明显且易于访问的方式，向用户告知涵盖个人信息处理主体、处理目的、处理方式、处理类型、保存期限等内容的个人信息处理规则；应当采取非默认勾选的方式征得用户同意；应当尊重用户选择权等等。

征求意见稿同时提出，应当在对应业务功能启动时，动态申请App所需的权限，不应强制要求用户一揽子同意打开多个系统权限，且未经用户同意，不得更改用户设置的权限状态。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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