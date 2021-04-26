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“新中国第一号发明证书”背后有故事

2021年04月26日20:01 | 来源：新华网
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新华社天津4月26日电（记者王井怀）在天津渤化永利化工股份有限公司档案室，保存着一张1953年颁发的“新中国第一号发明证书”。世界知识产权日到来之际，记者前往探访这张发明证书背后的故事。

“新中国第一号发明证书”是怎么来的？

“发明人：侯德榜；发明名称：侯氏碱法。前项发明业经本局审查合格，给予发明权五年……”

一张透黄的发明证书上，赫然写着“发字第一号”。“这是新中国成立后政府颁发的第一张发明证书。”天津渤化永利化工股份有限公司厂史专家王晓亮说。

20世纪初，以西方国家为主的索尔维公会垄断纯碱制造技术，并对会员以外的国家实行技术封锁。“碱是工业之母，突破不了纯碱制造技术，我国化学工业就被外国人‘卡住脖子’。”王晓亮说。

1916年以后，爱国实业家范旭东决心以盐制碱并成立永利碱厂，随后邀请科学家侯德榜回国担任总工程师。侯德榜先后向美、德等国洽谈购买专利工艺，但受到各种阻碍。

“德国为了保护盟国日本企业的利益提出个要求，按德国工艺制造的纯碱不能卖到日本占领的东三省。”王晓亮介绍说，侯德榜反驳说，东三省是中国的领土，中国制造的碱当然要卖到那里，于是中断了谈判。

回国后，侯德榜带领技术团队，克服技术封锁、日本入侵等巨大困难，先后突破西方国家垄断的索尔维法、察安法两种制碱工艺，并于20世纪40年代发明“侯氏制碱法”。

南开大学教授赵津在其著作中提出：“侯氏制碱法把纯碱工业技术推向一个新的高峰，它是中国人在世界化工史上留下的辉煌篇章。”

新中国成立后，侯德榜向政府申请专利。1953年7月，当时的中央工商行政管理局给侯氏制碱法颁发第一号专利。

从1到1000，制碱工业蓬勃发展

现在，“新中国第一号发明证书”已经孕育出一个注册资本70亿元的国有企业。范旭东、侯德榜等人开创的永利碱厂等多家企业，现在发展成为天津渤海化工集团有限责任公司，天津渤化永利化工股份有限公司便是其下属企业。

天津渤化永利化工股份有限公司科技发展部副部长刘宇娜介绍，“侯氏碱法”至今仍是先进的制碱工艺，与其他制碱工艺相比，基本没有废渣和废水，适应了当代环保要求。

进入新世纪，渤化集团在国内率先实现制碱设备大型化、高效化，企业迈进世界制碱技术的先进行列，一大批新产品、新工艺的开发填补多项国内技术空白。

截至2020年底，渤化集团共有有效专利1108件，其中发明专利306件，实用新型专利760件，外观设计专利42件，集团多年来累计申请专利达到3255件。

渤化集团科技创新部部长王志东说：“从新中国第1件发明到现在，专利数量突破1000件，有100多年历史的渤化集团将创新视为生命，持续为推动我国化工产业发展出一份力。”

企业强不强，专利是试金石

26日，天津市滨海新区发布知识产权发展指数报告与创新能力排行榜，渤化集团所属企业再次上榜。

“在高质量发展时代，企业实力强不强，就看有多少高质量专利。”滨海新区知识产权局知识产权处处长李加军说，创新发展需要政府营造良好的环境，促进整个区域形成创新浪潮。

为促进企业创新发展，天津市滨海新区为渤化集团等区内企业提供全方位便利服务。

中国（滨海新区）知识产权保护中心副主任郑博文介绍说，新区推出专利快速预审通道，区内企业的专利授权时限从全国平均的22个月压缩到3个月，助力专利以最快速度转化为生产力。

与此同时，大力开展知识产权金融服务和专利成果对接。李加军介绍说，2020年全区完成知识产权质押融资金额17.2亿元，同比增长473%。滨海新区2020年知识产权发展指数达到184.4，同比增长25.9%。

“创新正成为企业的共识，这将是推动滨海新区高质量发展的不竭动力。”李加军说。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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