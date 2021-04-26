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3210家网贷机构存量业务已清零

2021年04月26日20:32 | 来源：新华网
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新华社北京4月26日电（记者李延霞）记者26日获悉，截至2020年末，4676家纳入专项整治的网贷机构全部停止开展业务，其中3210家网贷机构存量业务已经清零。

网络借贷风险专项整治工作领导小组日前召开2021年专项整治工作电视电话会议。据介绍，网络借贷风险专项整治工作启动以来，取得明显成效，增量风险完全遏制，存量风险大幅压降，高风险机构处置工作持续推进，追赃挽损工作稳步推进。公安机关累计追缴涉案资产价值约860亿元。

会议要求，要高度警惕各类违法违规互联网金融活动死灰复燃，持之以恒做好网贷存量风险处置工作。要加大正常退出机构风险化解力度。持续加大监测力度，严禁停业机构开展新的网贷撮合业务。要督促有关机构制定并严格执行明确的兑付工作计划和应急预案，鼓励从多方面保全资产。要依法加快刑事立案机构资产处置进度。进一步加大涉案资产追缴处置统筹力度，提升案件侦办和审判效率。切实做好“阳光办案”，及时公布案件处置进展，回应出借人关切。对于难以良性退出、出借人反映强烈的机构以及停业后转入线下继续经营的机构，要尽快将线索移送公安机关。

会议表示，要最大限度维护投资人合法权益，多措并举追缴被不法分子贪污、挪用或被借款人恶意逃废的出借资金。利用反洗钱系统加大对网贷平台及其股东资金流向的穿透监控，严厉查处违法违规行为，加快推进网贷机构借款人纳入央行征信系统。鼓励各地通过信用惩戒、资产追踪、灵活变现等多种方式，防止借款人逃废债，提高出借人兑付比例。

会议表示，要健全网贷风险监管长效机制。对任何非持牌从事互联网放贷业务的平台，一律按照非法金融活动进行查处。充分运用大数据、人工智能等提高监管有效性。要加强投资者教育和适当性管理。要坚持鼓励金融市场依法公平竞争，着力破除垄断，防止资本无序扩张，及时制止“伪创新”“乱创新”。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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