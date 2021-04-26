新华社上海4月26日电 题：发卡降温、不良高企，信用卡“中年危机”何解？

新华社记者 王淑娟

“手机支付单笔满10元就返现”“账单分期享手续费5折优惠”……类似的信用卡刷卡以及分期推广，你是不是经常收到？

随着银行信用卡新增规模显著放缓，且逾期问题日益严峻，不少银行将工作重心从发卡转向了鼓励用卡消费。获客变“活客”，银行在卖力激活用户消费热情的同时，如何控制好资产质量，从而实现高质量增长，成为银行的新考验。

发卡量下降

“信用卡拓客一年比一年难，以前只要摆上摊位就会有人来咨询办卡，后来要赠礼才有人办理，现在礼品还得不断升级，不是一个毛绒玩具就能搞定了。”在上海大悦城商场的一个小型信用卡展台前，一位信用卡工作人员无奈地告诉记者。

发卡降温已成趋势。中国人民银行数据显示，截至2020年，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，同比增长4.26%，环比增长0.25%。

信用卡资深专家董峥表示，2020年信用卡总体规模增速受到疫情严重影响，同比增速创下近5年来新低。

记者查阅近期陆续公布的上市银行2020年年报发现，相比于此前的“卖力发卡”，过去一年，大部分银行收紧了信用卡发行规模。截至2020年，工农中建的信用卡累计发卡量均进入“亿张俱乐部”，但增速也放缓至历史新低。其中，工商银行信用卡累计发卡量1.6亿张，仅比2019年末增长100万张，增量为2019年同期的八分之一，创下历史新低。有的银行甚至出现负增长，截至2020年末，浦发银行信用卡流通卡数4372.22万张，较2019年的4399.08万张净减26.86万张。

不良高位运行

有消费者在黑猫投诉上称，“突然收到一条平安信用卡的降额短信，信用卡额度从54000元降到了27000元。”去年以来，不少银行下调了信用卡额度，这和逾期风险日益加剧有关。

近三年来，银行此前大规模发卡的“后遗症”陆续显现，信用卡不良风险加速暴露，而2020年的疫情更是加剧了这一进展。上市银行2020年年报显示，不少银行信用卡不良风险高发，渤海银行信用卡不良率甚至超过6%，远超国际标准5%的警戒线。

前几年意气风发地猛发卡，如今不得不直面“中年危机”。数据显示，2020年大多数银行的信用卡不良走高。

至2020年末，民生银行信用卡不良余额151.8亿元，较年初上升41.23亿元，不良率从上一年的2.48%上升到2020年的3.28%；渤海银行信用卡不良贷款2.69亿元，较上年增加1.92亿元，不良率从2.33%飙升至6.26%；中信银行信用卡不良贷款115.61亿元，较上年增加26.13亿元，不良率从1.74%上升到了2.38%。

对于不良走高的原因，不少银行在年报中表示，主要受全球疫情，叠加国内宏观经济低位运行、结构调整深入推进等多因素影响。展望后市，多家银行表示，2021年信用卡业务仍处于风险释放期。

获客变“活客”

目前不少持卡人拥有多张信用卡，但大部分成为躺在钱包里的“睡眠卡”。对于银行来说，如何真正“激活”消费者的用卡热情成了重中之重。开发经营优质客群，同时动态控制用户的信用风险，成为银行风控能力的一场硬核考验。

2020年信用卡业务受到疫情严重影响，尤其是境外刷卡消费交易严重受挫，全年交易额出现了断崖式下降。根据央行数据，2020年银行卡卡均消费金额1.3万元，同比下降6.38%；银行卡笔均消费金额为656.85元，同比下降10.97%。

以工商银行为例，尽管信用卡累计发卡量全国第一，但工行信用卡业务2020年消费额为2.58万亿元，较上年大幅下降了20%。

“信用卡增量拓展空间持续压缩，银行必须拥抱年轻用户思维和移动支付趋势，加强与各平台合作，刺激用户线上交易、消费，增加用户黏性。”易观智库的观点认为，当前的风险周期下，依托数字化驱动，信用卡需要针对更细分的用户群体需求，创新线上业务和产品、线上运营策略、模式，以适应当前信用卡精细化服务需求的变化和发展。

金融科技、生态圈、品牌年轻化正在成为破局抓手。“如果跟年轻人失去连接，信用卡业务必然会衰败。”招行信用卡中心总经理助理陆小荣认为，好的信用卡产品应该包含三个层次：实用、权益、精神。支付和信贷功能只是信用卡的基本属性，权益多少也只是战术层面的不同，真正实现差异化的根源是和用户建立精神层面的连接。

“未来消费金融竞争是场景之争、生态之争，信用卡业务重拾价值的关键在于能否抓住数字化转型契机，将自身各业务条线整合完善，打造开放生态圈的同时做好精细化运营。”消费金融专家苏筱芮说。

(责编：赵欣悦、杨光宇)